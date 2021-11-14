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Миколенко: Я очень рад за Шевченко, но все мои мысли связаны с выступлениями в Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Пока концентрируется на играх за киевлян

Миколенко: Я очень рад за Шевченко, но все мои мысли связаны с выступлениями в Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко прокомментировал слухи о своем возможном трансфере в "Дженоа":

“До меня слухи дошли, но все мои мысли связаны с тем, как лучше выступить за “Динамо” в чемпионате и еврокубках. Я очень рад за наставника, который был у нас на Евро, он легенда украинского футбола. Надеюсь, что он и дальше будет классным тренером.

Мое восстановление проходит хорошо, никаких осложнений нет после травмы. Надеюсь, что в ближайшем будущем буду в основной группе готовиться к “Черноморцу” и еврокубка”, - сказал Миколенко.

Напомним, что Виталий всю свою жизнь выступает за "Динамо". В составе первой команды он провел 126 матчей, записав в свой актив семь голов и 20 ассистов. Также вместе с киевлянами он завоевал пять трофеев.

Отметим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего защитника в 17 млн евро.

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В статье: Андрей Шевченко Динамо (Киев) Дженоа (Генуя) Виталий Миколенко
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (1)
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vgolovan (полтава)
14.11.2021 в 14:12
без меня меня женили
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