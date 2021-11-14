Миколенко: Я очень рад за Шевченко, но все мои мысли связаны с выступлениями в Динамо

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко прокомментировал слухи о своем возможном трансфере в "Дженоа" :

“До меня слухи дошли, но все мои мысли связаны с тем, как лучше выступить за “Динамо” в чемпионате и еврокубках. Я очень рад за наставника, который был у нас на Евро, он легенда украинского футбола. Надеюсь, что он и дальше будет классным тренером.

Мое восстановление проходит хорошо, никаких осложнений нет после травмы. Надеюсь, что в ближайшем будущем буду в основной группе готовиться к “Черноморцу” и еврокубка”, - сказал Миколенко.