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Миколенко: Я очень рад за Шевченко, но все мои мысли связаны с выступлениями в Динамо
Пока концентрируется на играх за киевлян
Фото: ФК Динамо Киев
Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко прокомментировал
“До меня слухи дошли, но все мои мысли связаны с тем, как лучше выступить за “Динамо” в чемпионате и еврокубках. Я очень рад за наставника, который был у нас на Евро, он легенда украинского футбола. Надеюсь, что он и дальше будет классным тренером.
Мое восстановление проходит хорошо, никаких осложнений нет после травмы. Надеюсь, что в ближайшем будущем буду в основной группе готовиться к “Черноморцу” и еврокубка”, - сказал Миколенко.
Напомним, что Виталий всю свою жизнь выступает за "Динамо". В составе первой команды он провел 126 матчей, записав в свой актив семь голов и 20 ассистов. Также вместе с киевлянами он завоевал пять трофеев.
Отметим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего защитника в 17 млн евро.
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