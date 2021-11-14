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Остап Маркевич: Мампасси сейчас находится в расположении нашей команды и готовится к следующей игре

Премьер-лига
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Считает, что смог бы защитник заиграть в РПЛ

Остап Маркевич: Мампасси сейчас находится в расположении нашей команды и готовится к следующей игре

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич прокомментировал текущее положение центрального защитника команды Марка Мампасси:

“Мампасси сейчас находится в расположении нашей команды и готовится к игре с “Ворсклой”. Могу сказать, что до конца года он игрок мариупольской команды.

Не думаю, что шумиха вокруг его возможного перехода в другой клуб психологически влияет на этого футболиста. Несмотря на свой возраст, он адекватно относится к происходящему и уверен, что эта тема придаст ему только уверенности, а не будет мешать профессиональному росту.

На мой взгляд, Мампасси играет на самой важной позиции на поле, поэтому отметил бы его сильные качества при выборе позиции, у него есть футбольный интеллект, обладает первым пасом. Физически кондиции, учитывая возраст, конечно, не на 100 процентов, но фактурный защитник. Считаю, что на втором этаже он тоже играет достаточно неплохо.

Готов ли играть в таком чемпионате, как российский? Я не считаю, что РПЛ так уж сильнее УПЛ. Но если говорить о готовности играть в клубе более высокого уровня, то тут все зависит от самого Марка, его работы, отношении к делу и его профессионализма. Все эти моменты у него присутствуют, поэтому он может вырасти в игрока высокого уровня.

Может ли Мампасси после аренды у нас поехать на сборы с “Шахтером”? Не знаю, это не мой вопрос. Могу только сказать, что мне приятно работать с этим футболистом и я рад его отношению к футболу”, - сказал Маркевич-младший.

Напомним, что Мампасси выступает за Мариуполь на правах аренды с февраля этого года. Всего в составе азовцев он провел 18 матчей, в которых записал в свой актив один ассист и в пассив шесть желтых карточек.

Ранее сообщалось, что игроком интересуется "Локомотив". Ради того, чтобы не считаться легионером в РПЛ, московский клуб также хочет, чтобы Мампасси принял российское гражданство.

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В статье: Шахтер (Донецк) Остап Маркевич Мариуполь Марк Мампасси
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