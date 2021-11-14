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Спортдир Колоса: Мы рассматриваем всех безработных тренеров

Премьер-лига
(1 голосов)

Зидана и Кумана тоже?

Спортдир Колоса: Мы рассматриваем всех безработных тренеров

Getty Images

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Спортивный директор "Колоса" Виталий Лисицкий дал комментарий о том, кто может возглавить клуб из Ковалевки:

– Пока все на уровне слухов. Я говорю, что Ярослав Вишняк пока будет руководить клубом.

– До зимней паузы?

– Покажет время. Мы рассматриваем всех безработных тренеров в качестве претендентов, но пока команду готовит к игре Вишняк – этим все сказано, – подвел итог Лисицкий.

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В статье: Виталий Лисицкий Роман Григорчук Дмитрий Михайленко Колос (Ковалевка) Ярослав Вишняк
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Источник:
Футбол 1/2/3

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Комментарии (2)
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Odindoma (Dm.roslo)
14.11.2021 в 17:03
Нда, команда хмара. Ви хоча б об'яву на olx киньте, може хтось позвонить.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.11.2021 в 16:29
Михайленко
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