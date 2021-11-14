Спортдир Колоса: Мы рассматриваем всех безработных тренеров

Спортивный директор "Колоса" Виталий Лисицкий дал комментарий о том, кто может возглавить клуб из Ковалевки:

– Пока все на уровне слухов. Я говорю, что Ярослав Вишняк пока будет руководить клубом.

– До зимней паузы?

– Покажет время. Мы рассматриваем всех безработных тренеров в качестве претендентов, но пока команду готовит к игре Вишняк – этим все сказано, – подвел итог Лисицкий.