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Спортдир Колоса: Мы рассматриваем всех безработных тренеров
Зидана и Кумана тоже?
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Спортивный директор "Колоса" Виталий Лисицкий дал комментарий о том, кто может возглавить клуб из Ковалевки:
– Пока все на уровне слухов. Я говорю, что Ярослав Вишняк пока будет руководить клубом.
– До зимней паузы?
– Покажет время. Мы рассматриваем всех безработных тренеров в качестве претендентов, но пока команду готовит к игре Вишняк – этим все сказано, – подвел итог Лисицкий.
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Источник:Футбол 1/2/3
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Комментарии (2)
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Odindoma (Dm.roslo)
14.11.2021 в 17:03
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.11.2021 в 16:29
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