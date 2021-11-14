Шевчук может получить должность в одном из клубов УПЛ

ФК "Верес" из Ровно в ближайшее время может назначить Вячеслава Шевчука на одну из должностей в клубе.

Экс-игрок "Шахтера" и тренер "Олимпика" будет работать в сфере развития клуба. Пока не уточняется, о занятии какой именно должности идет речь.

Все детали будущего сотрудничества с известным специалистом будут известны после возвращения из отпуска президента ФК "Верес" Ивана Надеина.