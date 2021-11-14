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Шевчук может получить должность в одном из клубов УПЛ
Экс-игрок изменит род деятельности
ДК от Шурика
ФК "Верес" из Ровно в ближайшее время может назначить Вячеслава Шевчука на одну из должностей в клубе.
Экс-игрок "Шахтера" и тренер "Олимпика" будет работать в сфере развития клуба. Пока не уточняется, о занятии какой именно должности идет речь.
Все детали будущего сотрудничества с известным специалистом будут известны после возвращения из отпуска президента ФК "Верес" Ивана Надеина.
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Источник:Meta-Ratings
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Комментарии (8)
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vlotko (Броди)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
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Algrab (Костопiль)
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SoLoMoN1607 (N .K)
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Judas (Київ)
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Red_Cat (Салоники)
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K-Spirit (Киев)
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scorpius (Ck)
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