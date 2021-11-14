  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шевчук может получить должность в одном из клубов УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шевчук может получить должность в одном из клубов УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Экс-игрок изменит род деятельности

Шевчук может получить должность в одном из клубов УПЛ

ДК от Шурика

Новина українською

ФК "Верес" из Ровно в ближайшее время может назначить Вячеслава Шевчука на одну из должностей в клубе.

Экс-игрок "Шахтера" и тренер "Олимпика" будет работать в сфере развития клуба. Пока не уточняется, о занятии какой именно должности идет речь.

Все детали будущего сотрудничества с известным специалистом будут известны после возвращения из отпуска президента ФК "Верес" Ивана Надеина.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вячеслав Шевчук Шахтер (Донецк) Верес (Ровно) Иван Надеин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vlotko (Броди)
14.11.2021 в 20:44
А Вірт, виходить, поза грою?
Ответить
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
14.11.2021 в 19:58
менеджер по коммуникациям с полицией.
Ответить
+5
-1
Algrab (Костопiль)
14.11.2021 в 20:34
Ответить
0
0
SoLoMoN1607 (N .K)
14.11.2021 в 19:47
Сомелье
Ответить
+4
-1
Judas (Київ)
14.11.2021 в 19:57
Пописюлье
Ответить
+4
-1
avatar
Red_Cat (Салоники)
14.11.2021 в 19:45
вообще глубоко пофик
Ответить
0
-1
avatar
K-Spirit (Киев)
14.11.2021 в 19:34
Газон поливать будет?
Ответить
+5
-1
avatar
scorpius (Ck)
14.11.2021 в 19:41
Если хорошо попросит, то разрешат))
Ответить
+2
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...