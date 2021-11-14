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Вингер Динамо получил травму в матче за свою сборную

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок выбыл на неопределенный срок

Вингер Динамо получил травму в матче за свою сборную

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Словенский вингер "Динамо" Беньямин Вербич получил травму в матче отбора ЧМ-2022 Словения - Кипр (2:1). О ее характере пока не сообщается.

27-летний футболист попал в стартовый состав Словении, но не доиграл первый тайм из-за повреждения. Игрока на 29-й минуте заменил вингер швейцарского "Лугано" Санди Ловрич.

Футболист не играл с начала 2021 года до августа из-за предыдущей травмы. Он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 9 матчах за "Динамо".

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В статье: Динамо (Киев) Национальная сборная Словении Беньямин Вербич
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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
14.11.2021 в 20:55
Самба твой выход
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
14.11.2021 в 20:22
Ну не везе Бені! ( Тільки став на шлях набору форми...
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0
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