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Вингер Динамо получил травму в матче за свою сборную
Игрок выбыл на неопределенный срок
Фото: dynamo.kiev.ua
Словенский вингер "Динамо" Беньямин Вербич получил травму в матче отбора ЧМ-2022 Словения - Кипр (2:1). О ее характере пока не сообщается.
27-летний футболист попал в стартовый состав Словении, но не доиграл первый тайм из-за повреждения. Игрока на 29-й минуте заменил вингер швейцарского "Лугано" Санди Ловрич.
Футболист не играл с начала 2021 года до августа из-за предыдущей травмы. Он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 9 матчах за "Динамо".
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Источник:Сайт сборной Словении
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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
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