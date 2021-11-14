Вингер Динамо получил травму в матче за свою сборную

Словенский вингер "Динамо" Беньямин Вербич получил травму в матче отбора ЧМ-2022 Словения - Кипр (2:1). О ее характере пока не сообщается.

27-летний футболист попал в стартовый состав Словении, но не доиграл первый тайм из-за повреждения. Игрока на 29-й минуте заменил вингер швейцарского "Лугано" Санди Ловрич.

Футболист не играл с начала 2021 года до августа из-за предыдущей травмы. Он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 9 матчах за "Динамо".