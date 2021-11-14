Динамо в ТОП-5 команд Европы по проценту воспитанников

Киевское "Динамо" попало в список лучших команд Европы по показателю воспитанников в структуре клуба.

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг и определил, что процент собственных воспитанников в составе "бело-синих" составляет 48,3%. В среднем в клубах чемпионата Украины этот показатель составляет 14,8%.

ТОП-10 европейских команд по проценту воспитанников: