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Динамо в ТОП-5 команд Европы по проценту воспитанников
У киевлян 48,3%
Киевское "Динамо" попало в список лучших команд Европы по показателю воспитанников в структуре клуба.
Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг и определил, что процент собственных воспитанников в составе "бело-синих" составляет 48,3%. В среднем в клубах чемпионата Украины этот показатель составляет 14,8%.
ТОП-10 европейских команд по проценту воспитанников:
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Источник:CIES
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