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Отец Ковальца: Восстановление после операции у Кирилла проходит по плану
Сергей Ковалец дал комментарий о состоянии здоровья сына
Фото: FootBoom/Автор – Михаил Козелко
Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Сергей Ковалец прокомментировал восстановление после травмы своего сына Кирилла, выступающего за "Александрию".
"После того, как сын был прооперирован в одной из римских клиник, специализирующейся на подобных травмах, курс восстановления ему было предложено пройти там же. Кирилл охотно согласился, так как не понаслышке знает о качестве лечения и реабилитации в ней.
В Риме он проведет предписанный итальянскими врачами основной восстановительный период, после чего продолжит его в Украине. По словам врачей, процесс реабилитации Кирилла идет по плану. Говорить же о сроках его возвращения на футбольное поле пока рано", - сказал Сергей Ковалец.
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