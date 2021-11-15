Верес проведет контрольный матч с Карпатами из Галича

Пользуясь международной паузой в чемпионате Украины, "Верес" сыграет контрольный поединок. В ближайший вторник, 16 ноября команда Юрия Вирта померяется силами с клубом Второй лиги ПФЛ "Карпаты" (Галич).

Игра пройдет в Луцке. Ориентировочное время начала – 13:00. В настоящее время продолжаются переговоры, на каком именно стадионе сыграют команды.

Отметим, сейчас "Карпаты" (Галич) занимают восьмую строчку в Группе А Второй лиги. Ближайший официальный матч "Верес" проведет 22 ноября против "Металлиста 1925". Игра пройдет на стадионе "Авангард" в Луцке. Начало в 19.30.