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Верес проведет контрольный матч с Карпатами из Галича
Встреча запланирована на 16 ноября
Фото: НК Верес
Пользуясь международной паузой в чемпионате Украины, "Верес" сыграет контрольный поединок. В ближайший вторник, 16 ноября команда Юрия Вирта померяется силами с клубом Второй лиги ПФЛ "Карпаты" (Галич).
Игра пройдет в Луцке. Ориентировочное время начала – 13:00. В настоящее время продолжаются переговоры, на каком именно стадионе сыграют команды.
Отметим, сейчас "Карпаты" (Галич) занимают восьмую строчку в Группе А Второй лиги. Ближайший официальный матч "Верес" проведет 22 ноября против "Металлиста 1925". Игра пройдет на стадионе "Авангард" в Луцке. Начало в 19.30.
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