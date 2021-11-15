  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Верес проведет контрольный матч с Карпатами из Галича
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верес проведет контрольный матч с Карпатами из Галича

Премьер-лига
(1 голосов)

Встреча запланирована на 16 ноября

Верес проведет контрольный матч с Карпатами из Галича

Фото: НК Верес

Новина українською

Пользуясь международной паузой в чемпионате Украины, "Верес" сыграет контрольный поединок. В ближайший вторник, 16 ноября команда Юрия Вирта померяется силами с клубом Второй лиги ПФЛ "Карпаты" (Галич).

Игра пройдет в Луцке. Ориентировочное время начала – 13:00. В настоящее время продолжаются переговоры, на каком именно стадионе сыграют команды.

Отметим, сейчас "Карпаты" (Галич) занимают восьмую строчку в Группе А Второй лиги. Ближайший официальный матч "Верес" проведет 22 ноября против "Металлиста 1925". Игра пройдет на стадионе "Авангард" в Луцке. Начало в 19.30.

Читайте такжеШевчук может получить должность в одном из клубов УПЛ

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Верес (Ровно) Карпаты (Галич)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
НК Верес

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...