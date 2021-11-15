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Александрия просматривает форварда из Франции. Конкретики по Калитвинцеву не было

Премьер-лига
(1 голосов)

Потенциальный новичок забил "Ингульцу" в спарринге

Александрия просматривает форварда из Франции. Конкретики по Калитвинцеву не было

fco.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура рассказал о потенциальных новичках команды.

– Приехал на просмотр парень из Франции, нападающий. Забил гол "Ингульцу" в спарринге. Не буду пока ничего о нем говорить.

Прокомментируйте интерес к Владиславу Калитвинцеву.

– Пока это только инсайды. А так – ничего. То, что разговаривают – это одно. А конкретики не было. Не могу ничего сказать. У него действующий контракт. Как мы можем разговаривать о человеке, который еще на контракте?

– Такой игрок подошел бы "Александрии"?

– Он бы подошел любой команде, каждый тренер хотел бы такого футболиста, – сказал Юрий Гура в комментарии для "Футбол NEWS".

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В статье: Юрий Гура ФК Александрия
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Источник:
Футбол NEWS

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