  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Гармаш: После моих удалений бывает неприятно смотреть в глаза партнерам
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гармаш: После моих удалений бывает неприятно смотреть в глаза партнерам

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист "Динамо" - о своих удалениях

Гармаш: После моих удалений бывает неприятно смотреть в глаза партнерам

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Универсальный полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Денис Гармаш рассказал, почему постоянно выясняет отношения с арбитрами.

- Гармаш - это страсть, эмоции, которые не всегда идут на пользу тебе и команде. Часто жалеешь о своих эмоциях на поле?

- Бывает, что да. Особенно когда команда проигрывает из-за моей ошибки. Последний раз, когда меня удалили с "Шахтером" на Суперкубок. Тогда по пенальти мы проиграли. Обидно было, что пацаны с 56-ой минуты дотянули до 120-ой. Чувствую, что если бы я был на поле, то в равных составах могли выиграть.

- Пацаны в раздевалке пихают?

- Каждый понимает, что я не прав. Такого нет, что пихают. Мне неприятно потом в глаза им смотреть.

Читайте такжеГармаш: Читаю и анализирую критику к себе в интернете

- Ты любитель поговорить с судьями. Не получается подержать язык за зубами?

- Мне интересно их мнение. Я же не пихаю, не обзываю. Бывает, что говорю, но это после игры. Но мне интересно мнение арбитра по эпизоду, ведь они его нигде не говорят. Вот пока я на поле, хочу спросить по эпизоду. Мне интересен его ответ, - сказал Гармаш.

В нынешнем сезоне Гармаш провел 19 матчей за "Динамо" во всех турнирах, где забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

Читайте такжеГармаш – о заказе Зеленского на День рождения жены: Захотелось послушать шутки
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Денис Гармаш Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BurBuzz

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...