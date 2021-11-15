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Гармаш: После моих удалений бывает неприятно смотреть в глаза партнерам
Футболист "Динамо" - о своих удалениях
Фото: ФК Динамо
Универсальный полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Денис Гармаш рассказал, почему постоянно выясняет отношения с арбитрами.
- Гармаш - это страсть, эмоции, которые не всегда идут на пользу тебе и команде. Часто жалеешь о своих эмоциях на поле?
- Бывает, что да. Особенно когда команда проигрывает из-за моей ошибки. Последний раз, когда меня удалили с "Шахтером" на Суперкубок. Тогда по пенальти мы проиграли. Обидно было, что пацаны с 56-ой минуты дотянули до 120-ой. Чувствую, что если бы я был на поле, то в равных составах могли выиграть.
- Пацаны в раздевалке пихают?
- Каждый понимает, что я не прав. Такого нет, что пихают. Мне неприятно потом в глаза им смотреть.
- Ты любитель поговорить с судьями. Не получается подержать язык за зубами?
- Мне интересно их мнение. Я же не пихаю, не обзываю. Бывает, что говорю, но это после игры. Но мне интересно мнение арбитра по эпизоду, ведь они его нигде не говорят. Вот пока я на поле, хочу спросить по эпизоду. Мне интересен его ответ, - сказал Гармаш.
В нынешнем сезоне Гармаш провел 19 матчей за "Динамо" во всех турнирах, где забил шесть голов и отдал две результативные передачи.
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