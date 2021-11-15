  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Михайленко: Не буду ничего говорить о Колосе, пока опровергну
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Михайленко: Не буду ничего говорить о Колосе, пока опровергну

Премьер-лига
(1 голосов)

Экс-тренер "Днепра-1" может возглавить клуб из Ковалевки

Михайленко: Не буду ничего говорить о Колосе, пока опровергну

Новина українською

Бывший главный тренер "Днепра-1" и кипрского "Пафоса" Дмитрий Михайленко прокомментировал информацию о своем возможном назначении на пост наставника "Колоса".

"Я пока ничего не буду говорить, пока опровергну. Давайте (созвонимся) в понедельник", – сказал Михайленко.

Михайленко известен по работе с "Днепром-1" в 2017-2020 годах. Последним местом его работы был кипрский "Пафос", который он покинул в январе.

Читайте такжеКолос может возглавить бывший тренер клуба второй Бундеслиги и юношеской сборной России

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дмитрий Михайленко Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол NEWS

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...