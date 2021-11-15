Михайленко: Не буду ничего говорить о Колосе, пока опровергну

Бывший главный тренер "Днепра-1" и кипрского "Пафоса" Дмитрий Михайленко прокомментировал информацию о своем возможном назначении на пост наставника "Колоса".

"Я пока ничего не буду говорить, пока опровергну. Давайте (созвонимся) в понедельник", – сказал Михайленко.

Михайленко известен по работе с "Днепром-1" в 2017-2020 годах. Последним местом его работы был кипрский "Пафос", который он покинул в январе.