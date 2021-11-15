Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Михайленко: Не буду ничего говорить о Колосе, пока опровергну
Экс-тренер "Днепра-1" может возглавить клуб из Ковалевки
Бывший главный тренер "Днепра-1" и кипрского "Пафоса" Дмитрий Михайленко прокомментировал информацию о своем возможном назначении на пост наставника "Колоса".
"Я пока ничего не буду говорить, пока опровергну. Давайте (созвонимся) в понедельник", – сказал Михайленко.
Михайленко известен по работе с "Днепром-1" в 2017-2020 годах. Последним местом его работы был кипрский "Пафос", который он покинул в январе.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Футбол NEWS
Популярное сейчас
- Гармаш: Возвращение в Динамо ударило по кошельку
- Португалия - Сербия 1:2. Видео голов и обзор матча
- Отбор ЧМ-2022. Испания - Швеция 1:0. Красная Фурия - в Катар, викинги - в плей-офф
- Президент Днепра-1: Только наладилась ситуация в стране с судейством, как появился Металлист
- Супруга Зубкова: Мой муж должен зарабатывать от 10 тысяч евро. Мне нужно три
- Зинченко и Матвиенко стали кумовьями - ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...