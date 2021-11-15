Десна проведет товарищеский матч с Олимпиком

Во время ноябрьской паузы в чемпионате УПЛ, вызванной участием сборной Украины, "Десна" проведет спарринг с представителем Первой лиги - "Олимпиком".

Встреча состоится в понедельник, 15 ноября и начнется в 14:00.

Вот только, контрольный поединок пройдет не в Киеве на стадионе имени Банникова, как планировалось, а в Демидове (Киевская область) на арене Диназ. Об этом сообщила пресс-служба дончан.