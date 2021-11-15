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Десна проведет товарищеский матч с Олимпиком
Встреча состоится сегодня, 15 ноября в 14:00
Фото: ФК Десна
Во время ноябрьской паузы в чемпионате УПЛ, вызванной участием сборной Украины, "Десна" проведет спарринг с представителем Первой лиги - "Олимпиком".
Встреча состоится в понедельник, 15 ноября и начнется в 14:00.
Вот только, контрольный поединок пройдет не в Киеве на стадионе имени Банникова, как планировалось, а в Демидове (Киевская область) на арене Диназ. Об этом сообщила пресс-служба дончан.
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Источник:ФК Олимпик
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