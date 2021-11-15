Румынский клуб ведет переговоры о спарринге с Динамо

"Динамо" во время зимних сборов может провести один или несколько спаррингов с "Политехникой" из города Яссы. Об этом сообщил вице-президент румынского клуба Дан Кожокару.

Если у нас получится поехать на зимний сбор в Анталию, и мы пересечемся там с киевским "Динамо", то мы уже говорили о том, чтобы сыграть в Турции товарищеский матч против команды Луческу. Еще хочу привезти украинскую команду в Яссы, на спарринг, может быть, следующей весной, когда возникнет пауза на международные матчи.

Господин Луческу симпатизирует команде из нашего города, и я надеюсь убедить его приехать в Яссы, чтобы сыграть товарищеский матч. Было бы очень приятно увидеть в Яссы одну из самых титулованных команд Восточной Европы, которая ныне находится в когорте богатейших клубов континента, выступая в Лиге чемпионов", - заявил Дан Кожокару.