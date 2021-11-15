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Румынский клуб ведет переговоры о спарринге с Динамо

Премьер-лига
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В руководстве клуба также планируют матч в Румынии

Румынский клуб ведет переговоры о спарринге с Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

"Динамо" во время зимних сборов может провести один или несколько спаррингов с "Политехникой" из города Яссы. Об этом сообщил вице-президент румынского клуба Дан Кожокару.

Если у нас получится поехать на зимний сбор в Анталию, и мы пересечемся там с киевским "Динамо", то мы уже говорили о том, чтобы сыграть в Турции товарищеский матч против команды Луческу. Еще хочу привезти украинскую команду в Яссы, на спарринг, может быть, следующей весной, когда возникнет пауза на международные матчи.

Господин Луческу симпатизирует команде из нашего города, и я надеюсь убедить его приехать в Яссы, чтобы сыграть товарищеский матч. Было бы очень приятно увидеть в Яссы одну из самых титулованных команд Восточной Европы, которая ныне находится в когорте богатейших клубов континента, выступая в Лиге чемпионов", - заявил Дан Кожокару.

Сейчас "Политехника" выступает во втором по силе дивизионе Румынии. Команда занимает десятое место в турнирной таблице. "Динамо" занимает второе место турнирной таблицы УПЛ.

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В статье: Динамо (Киев) КСМС (Яссы)
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Источник:
Prosport.ro

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