Йовичевич: У Днепра-1 одна из лучших академий в Украине

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич поделился мнением о лучших украинских академиях футбола.

"Думаю, у "Днепра-1" одна из лучших академий в Украине. Всегда это было. И шахтеровская, и динамовская, и у "Карпат" тоже. И "Днепр" – это не исключение, что у нас столько футболистов в основном составе, в первой команде. Не могу сказать, что есть только 11, чтобы только они играли.