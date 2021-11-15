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Йовичевич: У Днепра-1 одна из лучших академий в Украине

Премьер-лига
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Наставник днепрян рассказал об академии своего клуба

Йовичевич: У Днепра-1 одна из лучших академий в Украине

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич поделился мнением о лучших украинских академиях футбола.

"Думаю, у "Днепра-1" одна из лучших академий в Украине. Всегда это было. И шахтеровская, и динамовская, и у "Карпат" тоже. И "Днепр" – это не исключение, что у нас столько футболистов в основном составе, в первой команде. Не могу сказать, что есть только 11, чтобы только они играли.

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Если на определенные позиции в академии не выросли на подмогу первой команде, тогда ищется в Украине, если даже здесь нет – тогда идем за границу. Это естественное состояние дел структуры клуба, что дает нам разнообразие в профилях и на позициях", – сказал Йовичевич.

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В статье: Игорь Йовичевич СК Днепр-1
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Источник:
ТРЕНДЕЦ

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