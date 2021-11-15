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Рух сыграл вничью в спарринге со своей молодежной командой
Команды забили восемь голов на двоих
Во время ноябрьской паузы в чемпионате УПЛ "Рух провел товарищеский матч со своей молодежной командой (U-19).
Основа довольно быстро вышла вперед в спарринге. Забитому голу посодействовало подключение к атаке флангового защитника Романа, который и нанес результативный удар. Хорошо действовал в рамке Ледвий, несколько раз спасших юниоров после опасных ударов Белого и Мартынюка. Команда Виталия Пономарева сравняла счет внутри первого тайма: Непейпиев реализовал пенальти, которое и сам заработал. Вскоре свою команду вперед вывел Бойчук, точно пробив с отметки. Юниоры могли сравнивать счет еще до перерыва, но после удара Карабина надежно сыграл Панькив.
Превосходство в два гола основе обеспечил гол Борячука на старте второго тайма. Несмотря на это, юниоры продемонстрировали характер и не только отыгрались, но и вышли вперед. Ударной стала 8-минутка, за которую команда U-19 забила трижды. Сначала Слюсар завершил молниеносную контратаку, еще через мгновение Слюбик замкнул головой подачу с углового, а в конце Карабин реализовал пенальти - 4:3.
Однако более опытная команда "Руха" не дала торжествовать в этом матче юниорам. Под занавес встречи Мисик установил окончательный счет в спарринге – 4:4.
Спарринг. "Рух" (Львов) – "Рух" U-19 4:4
13 ноября 2021 года. Винники, НТВ "Рух".
Голы: Роман, Бойчук (пен.), Борячук, Мысык – Непейпиев (пен.), Слюсар, Слюбик, Карабин (пен.).
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