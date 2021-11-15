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Рух сыграл вничью в спарринге со своей молодежной командой

Премьер-лига
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Команды забили восемь голов на двоих

Рух сыграл вничью в спарринге со своей молодежной командой

Новина українською

Во время ноябрьской паузы в чемпионате УПЛ "Рух провел товарищеский матч со своей молодежной командой (U-19).

Основа довольно быстро вышла вперед в спарринге. Забитому голу посодействовало подключение к атаке флангового защитника Романа, который и нанес результативный удар. Хорошо действовал в рамке Ледвий, несколько раз спасших юниоров после опасных ударов Белого и Мартынюка. Команда Виталия Пономарева сравняла счет внутри первого тайма: Непейпиев реализовал пенальти, которое и сам заработал. Вскоре свою команду вперед вывел Бойчук, точно пробив с отметки. Юниоры могли сравнивать счет еще до перерыва, но после удара Карабина надежно сыграл Панькив.

Превосходство в два гола основе обеспечил гол Борячука на старте второго тайма. Несмотря на это, юниоры продемонстрировали характер и не только отыгрались, но и вышли вперед. Ударной стала 8-минутка, за которую команда U-19 забила трижды. Сначала Слюсар завершил молниеносную контратаку, еще через мгновение Слюбик замкнул головой подачу с углового, а в конце Карабин реализовал пенальти - 4:3.

Однако более опытная команда "Руха" не дала торжествовать в этом матче юниорам. Под занавес встречи Мисик установил окончательный счет в спарринге – 4:4.

Спарринг. "Рух" (Львов) – "Рух" U-19 4:4

13 ноября 2021 года. Винники, НТВ "Рух".

Голы: Роман, Бойчук (пен.), Борячук, Мысык – Непейпиев (пен.), Слюсар, Слюбик, Карабин (пен.).

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В статье: Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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