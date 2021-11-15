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Шесть игроков Металлиста 1925 тренируются по индивидуальной программе
Харьковчане готовятся к матчу УПЛ с "Вересом"
Фото: Металлист 1925
22 ноября харьковская команда сыграет в гостях в 15 туре чемпионата УПЛ — с "Вересом".
Во время ноябрьской паузы в чемпионате УПЛ подопечные Валерия Кривенцова не планировали проведение контрольного матча. Основное внимание сосредоточено на восстановлении и тренировочном процессе.
По данным Meta-ratings.com.ua, по индивидуальной программе продолжают заниматься Дерек, Ростислав Русин, Максим Жичиков, Виталий Пономарь, Владислав Дмитренко, Евгений Ткачук, и только у последнего есть шанс вернуться в строй к календарному поединку с "Вересом".
Также к тренировкам с основой привлечены и несколько футболистов молодежного состава.
Напомним, что "Металлист 1925" занимает в чемпионате УПЛ девятое место, набрав 19 очков.
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