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Шесть игроков Металлиста 1925 тренируются по индивидуальной программе

Премьер-лига
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Харьковчане готовятся к матчу УПЛ с "Вересом"

Шесть игроков Металлиста 1925 тренируются по индивидуальной программе

Фото: Металлист 1925

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22 ноября харьковская команда сыграет в гостях в 15 туре чемпионата УПЛ — с "Вересом".

Во время ноябрьской паузы в чемпионате УПЛ подопечные Валерия Кривенцова не планировали проведение контрольного матча. Основное внимание сосредоточено на восстановлении и тренировочном процессе.

По данным Meta-ratings.com.ua, по индивидуальной программе продолжают заниматься Дерек, Ростислав Русин, Максим Жичиков, Виталий Пономарь, Владислав Дмитренко, Евгений Ткачук, и только у последнего есть шанс вернуться в строй к календарному поединку с "Вересом".

Также к тренировкам с основой привлечены и несколько футболистов молодежного состава.

Напомним, что "Металлист 1925" занимает в чемпионате УПЛ девятое место, набрав 19 очков.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Meta-Ratings

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