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Динамо признано самой быстрой командой в Премьер-лиги
Таковы результаты отчета CIES
Фото: ФК Динамо Киев
В новом отчете Международного центра спортивных исследований проанализировано 26 различных Лиг мира и всего 492 команды. Целью анализа было обнаружение самых быстрых из них.
Здесь скорость команд обнаружено по формуле: сколько километров пробегают их футболисты со скоростью не менее 7 метров в секунду (25 км в час).
Из отчета следует, что по этому показателю в VBET Лиге лидирует "Динамо", игроки на спринтерской скорости бегают в среднем 1,68 км.
Что интересно, замкнул список из всех проанализированных 492 команд харьковский "Металлист 1925": его исполнители на спринтерской скорости бегают всего 1,04 км.
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