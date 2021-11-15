Динамо признано самой быстрой командой в Премьер-лиги

В новом отчете Международного центра спортивных исследований проанализировано 26 различных Лиг мира и всего 492 команды. Целью анализа было обнаружение самых быстрых из них.

Здесь скорость команд обнаружено по формуле: сколько километров пробегают их футболисты со скоростью не менее 7 метров в секунду (25 км в час).

Из отчета следует, что по этому показателю в VBET Лиге лидирует "Динамо", игроки на спринтерской скорости бегают в среднем 1,68 км.

Что интересно, замкнул список из всех проанализированных 492 команд харьковский "Металлист 1925": его исполнители на спринтерской скорости бегают всего 1,04 км.