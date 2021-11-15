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"В деберц играли" - Гармаш рассказал, как играл в карты с Суркисом

Премьер-лига
(1 голосов)

Игорь Михайлович - известный картежник

"В деберц играли" - Гармаш рассказал, как играл в карты с Суркисом

Новина українською

Футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Денис Гармаш вспомнил, как играл в карты с президентом клуба Игорем Суркисом.

- В карты с президентом клуба играл когда-нибудь? Обыгрывал Игоря Михайловича?

- Летели с Лиги чемпионов и играли в самолете, потому что 3 часа лететь.

- Из Барселоны или из Мюнхена?

- Не помню. В "деберц" играли. До 1000 очков сыграли. Плюс-минус сыграли, короче. Так надо было. И все. Первую партию я выиграл, вторую - он. Никто никому не должен. Ничья. Может быть будет еще момент - сыграем.

- Тяжело с президентом играть?

- Нет!

- Есть азарт победить его или наоборот - надо не победить?

- Есть желание выиграть. Азарт берет свое.

- Игорь Михайлович - сильный картёжник?

- Не знаю, мы только 2 раза сыграли.

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В статье: Денис Гармаш Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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odinvodin (Доброполье)
15.11.2021 в 18:02
Нашёл с кем играть.Да у Суркиса в колоде девять тузов)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
15.11.2021 в 18:02
Денис, треба відповідати що сильний. Тобі ж потім ще новий контракт підписувати.
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