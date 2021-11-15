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"В деберц играли" - Гармаш рассказал, как играл в карты с Суркисом
Игорь Михайлович - известный картежник
Футболист киевского "
- В карты с президентом клуба играл когда-нибудь? Обыгрывал Игоря Михайловича?
- Летели с Лиги чемпионов и играли в самолете, потому что 3 часа лететь.
- Из Барселоны или из Мюнхена?
- Не помню. В "деберц" играли. До 1000 очков сыграли. Плюс-минус сыграли, короче. Так надо было. И все. Первую партию я выиграл, вторую - он. Никто никому не должен. Ничья. Может быть будет еще момент - сыграем.
- Тяжело с президентом играть?
- Нет!
- Есть азарт победить его или наоборот - надо не победить?
- Есть желание выиграть. Азарт берет свое.
- Игорь Михайлович - сильный картёжник?
- Не знаю, мы только 2 раза сыграли.
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