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Динамо разрешило арендованным игрокам Черноморца сыграть в очном матче

Премьер-лига
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(2 голосов)

Тренерский штаб моряков может выбирать

Динамо разрешило арендованным игрокам Черноморца сыграть в очном матче

instagram.com/chernomoretsfc

Новина українською

Одним из главных в преддверии матча 15-го тура УПЛ "Черноморец" — "Динамо" был вопрос о возможности участия или неучастия в нем арендованных одесским клубом у столичного гранда футболистов.

Однако генеральный директор "Черноморца" Анатолию Мисюра заявил, что уже есть договоренность по этому вопросу.

"Сегодня совместно с нашими партнерами по арендованным футболистам было принято решение по данному вопросу. Могу сказать, что на его основании участниками предстоящего поединка в составе нашей команды может быть любой из этих игроков", - сказал Мисюра.

Напомним, что в нынешнем составе "Черноморца" играет 16 футболистов, имеющих отношение к киевскому "Динамо": вратарь Владислав Кучерук, защитники Юрий Тлумак, Даниил Скорко, Денис Кузык, Роман Вантух, Кристиан Биловар, полузащитники Мохаммед Кадири, Евгений Смирный, Георгий Цитаишвили, Ярослав Надольский, Богдан Белошевский, Вадим Мащенко, Николай Михайленко, нападающие Даниил Сухоручко, Евгений Исаенко и Владислав Ванат.

Добавим, что матч "Черноморец" — "Динамо" состоится 19 ноября в Киеве на стадионе Динамо им. Лобановского. Игра была перенесена в Киев по просьбе столичного клуба, который не хочет терять время на переезды, чтобы в лучше подготовиться к матчу против "Баварии" в Лиге чемпионов.

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
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Комментарии (29)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
15.11.2021 в 18:11
Вау!))) Как интересно!
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odinvodin (Доброполье)
15.11.2021 в 18:01
Ну всё.Бойся динамо)
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Romerik (YNWA)
15.11.2021 в 17:57
Опасно это. Во прикол будет если отберут очки...
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0
0
prostors (Вольногорск)
15.11.2021 в 17:55
Не разрешили бы играть - побоялись. Разрешили играть - сольют игру. Вы определитесь наконец, что вы хотите.
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0
0
ukatan (Харьковская обл.)
15.11.2021 в 17:53
Отличная новость! Вот это будет "заруба"! Рискну все-таки поставить на "Динамо".
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0
0
Only DK (Kyiv)
15.11.2021 в 17:45
Ахаха, ну и где фанаты вонючей кротовской помойки?
Ответить
0
0
дома лучше) (Буда)
15.11.2021 в 17:50
так тут новына про вонючий отстойник дерьнамо..причем тут дргуие
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+1
0
Unselfish (Белая Церковь )
15.11.2021 в 17:44
А шлюхтерская кротоферме своим Арендовцам запрещает. Ну чё, кроты, не стыдно?)))
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+2
-1
дома лучше) (Буда)
15.11.2021 в 17:50
а настоящие мужики в ато тебя защищают маня..не стыдно, девочка?))
Ответить
0
-1
avatar
walcom (Киев)
15.11.2021 в 17:39
кротовским пуканам все рано этого мало, надо что б Динамо дубль еще выставило
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+3
-1
дома лучше) (Буда)
15.11.2021 в 17:49
и чтоб ты пошел добровольцем сдохнуть в ато)
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0
-3
avatar
таврия19752009 (симферополь)
15.11.2021 в 17:29
Щас сделают разницу Цыганков и Гармашу
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+3
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
15.11.2021 в 17:29
Когда Гармаш будет весь Черноморец будет разбегаться или бежат за ворота что бы не дай бог не задеть его.
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+3
-2
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simargl (Чернигов)
15.11.2021 в 17:22
Прикольно было бы запретить ))) интересно там не арендованных хоть 8 человек нашли бы на матч ))))??? И с каким счётом сольются "морячки" для поднятия боевого духа перед Мюнхеном ???
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+5
-1
prostors (Вольногорск)
15.11.2021 в 17:54
Не разрешили бы играть - побоялись. Разрешили играть - сольют игру. Вы определитесь наконец, что вы хотите, засранцы.
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+1
0
свалява city (свалява)
15.11.2021 в 17:22
Но запретило выигрывать
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+6
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
15.11.2021 в 17:08
Прикольно попустили мы в очередной раз этих ущербных кротов, хотя не стоило. Эти убоюдки все равно не поймут, что такое джентльменские поступки.
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+5
-6
avatar
simargl (Чернигов)
15.11.2021 в 17:25
0-4 или 0-6 ???
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+2
0
дома лучше) (Буда)
15.11.2021 в 17:48
пацаны в ато не поймут, как такой патриот (в кавычках) сидит в куеве на диване)
Ответить
0
0
football_soccer (Украина)
15.11.2021 в 16:57
Ёлкин-Палкин : "а шо, так можно было??!"
Ответить
+2
-3
ещё не специалист (Кривой Рог)
15.11.2021 в 16:52
дозволили грати орендованим? Ну це вже вобще вже!!! А що на це скаже керівництво Шахтьора?
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+3
-4
дома лучше) (Буда)
15.11.2021 в 17:47
у каждого свое видение..зачем руководству ШД что то говоритЬ? кто то в ато идет, патриотизм показывает..защищает вас , девочек... а что вы скажите? не ваша война? семья ,работа? болен, светлосиних не берут? так и тут ..ахметзаде разрешил- это его решение, палкин- не разрешил- это его решение
Ответить
0
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
15.11.2021 в 16:52
Суркіс в чергове загнав собаку(ахметку) в будку.
Ответить
+6
-6
aleks68
15.11.2021 в 16:59
полечи голову убогий.твоё .....динамо из будки и не вылазило.
Ответить
+7
-5
avatar
Динамо-машина (Киев)
15.11.2021 в 17:06
Е6а.ло своё закрой, лошара. Твоего пи.да.рс.ко.го мнения никто не спрашивал.
+4
-6
Olegyurchak (Хмельницький )
15.11.2021 в 16:43
Обыграете Динамо --- выгонят из Динамо...
Ответить
+5
-4
schabay (Краснодон)
15.11.2021 в 16:46
Фантастики начитался?
Ответить
+6
0
vlapa (Киев)
15.11.2021 в 16:48
Не переживай: победу за оренду
Ответить
+2
0
аалекс ( Крым)
15.11.2021 в 17:19
Они никого в ЧУ обыграть не могут, тем более чемпиона Украины .
Ответить
+3
-1


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