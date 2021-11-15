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Динамо разрешило арендованным игрокам Черноморца сыграть в очном матче
Тренерский штаб моряков может выбирать
instagram.com/chernomoretsfc
Одним из главных в преддверии матча 15-го тура УПЛ "
Однако генеральный директор "Черноморца" Анатолию Мисюра заявил, что уже есть договоренность по этому вопросу.
"Сегодня совместно с нашими партнерами по арендованным футболистам было принято решение по данному вопросу. Могу сказать, что на его основании участниками предстоящего поединка в составе нашей команды может быть любой из этих игроков", - сказал Мисюра.
Напомним, что в нынешнем составе "Черноморца" играет 16 футболистов, имеющих отношение к киевскому "Динамо": вратарь Владислав Кучерук, защитники Юрий Тлумак, Даниил Скорко, Денис Кузык, Роман Вантух, Кристиан Биловар, полузащитники Мохаммед Кадири, Евгений Смирный, Георгий Цитаишвили, Ярослав Надольский, Богдан Белошевский, Вадим Мащенко, Николай Михайленко, нападающие Даниил Сухоручко, Евгений Исаенко и Владислав Ванат.
Добавим, что матч "Черноморец" — "Динамо" состоится 19 ноября в Киеве на стадионе Динамо им. Лобановского.
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