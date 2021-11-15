Динамо разрешило арендованным игрокам Черноморца сыграть в очном матче

Одним из главных в преддверии матча 15-го тура УПЛ " Черноморец " — "Динамо" был вопрос о возможности участия или неучастия в нем арендованных одесским клубом у столичного гранда футболистов.

Однако генеральный директор "Черноморца" Анатолию Мисюра заявил, что уже есть договоренность по этому вопросу.

"Сегодня совместно с нашими партнерами по арендованным футболистам было принято решение по данному вопросу. Могу сказать, что на его основании участниками предстоящего поединка в составе нашей команды может быть любой из этих игроков", - сказал Мисюра.

Напомним, что в нынешнем составе "Черноморца" играет 16 футболистов, имеющих отношение к киевскому "Динамо": вратарь Владислав Кучерук, защитники Юрий Тлумак, Даниил Скорко, Денис Кузык, Роман Вантух, Кристиан Биловар, полузащитники Мохаммед Кадири, Евгений Смирный, Георгий Цитаишвили, Ярослав Надольский, Богдан Белошевский, Вадим Мащенко, Николай Михайленко, нападающие Даниил Сухоручко, Евгений Исаенко и Владислав Ванат.