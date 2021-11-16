"Может, заплатят и больше 4 млн евро" - Шаблий рассказал об интересе российских клубов к Мампасси

Агент защитника " Шахтера " Марка Мампасси Вадим Шаблий прокомментировал информацию о переходе своего подопечного в "Локомотив".

— Вадим, так все же, от каких российских клубов исходит интерес?

— Пока ничего конкретного сказать не могу.

— Можете подтвердить информацию, что ближе всех к Мампасси находится "Локомотив"? Его мать недавно сказала, что Марк перейдет в "Локомотив".

— Нет. Журналисты неправильно интерпретировали слова матери. Она говорила: "если договоримся и подпишем". То есть "Локомотив" есть в числе клубов, которые интересуются Марком. А журналисты написали, что он уже переходит. Другие клубы называть не буду, просто в прессе уже засветили "Локомотив".

— Так есть конкретика от "Локомотива"?

— Мы разговариваем со многими клубами. На сегодня официально его переход еще не состоялся.

— Насколько серьезны разговоры, что Марк может получить российское гражданство, а в перспективе выступать за сборную России?

— На данный момент они точно беспочвенны.

— Какое желание у самого Мампасси, где он хочет продолжить свою карьеру и состояться как топ-футболист?

— Марк хочет играть там, где у него будут перспективы и на него будут рассчитывать.

— Какова позиция "Шахтера" по этому поводу, они хотят сохранить футболиста или наоборот заработать на нем?

— "Шахтер" рассматривает предложения. Их позиция будет ясна, если поступит предложение, которое их убедит.

— Действительно ли "Локомотив" или другие российские клубы готовы заплатить за молодого защитника 4 миллиона евро?

— О цифрах я не могу говорить, но, может, заплатят и больше.

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— Сколько еще действует контракт Мампасси с "Шахтером"?

— Соглашение Марка рассчитано еще на два года.

— В прессе писали, что у Мампасси проблемы с характером, он замкнутый. Дайте краткую характеристику Марку. Что он за футболист и человек?

— Как футболист, мне он очень нравится. Я считаю, у него большое будущее. Как человек — хороший парень. То, что он замкнутый, пишут люди, которые его не знают. Марк хорошо со всеми общается в коллективе, к нему все уважительно относятся. Не знаю, кто дает такие характеристики, что он замкнутый. Думаю, этими людьми руководствует зависть или желание навредить парню.

Марк просто скромный, когда общается с людьми. Но скромность — это украшение, а не недостаток. На поле я не видел, чтобы он был скромным, и в коллективе у него отличные отношения со всеми. Я не слышал ни от одного футболиста, что Марк какой-то неправильный или необщительный. Все о нем хорошо отзываются.