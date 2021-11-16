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Олимпик минимально уступил Десне в спарринге
Представитель Первой лиги не справился с черниговским клубом
Фото: ФК Десна
Воспользовавшись паузой в УПЛ, вызванной участием сборной Украины, "Десна" провела спарринг с представителем Второй лиги - "Олимпиком". Матч состоялся на стадионе "Диназ" в Демидове.
В первом тайме команды обменялись опасными выпадами, но открыть счёт не смогли. Самую реальную возможность для взятия ворот упустил Калайтан, удар которого с линии вратарской под перекладину парировал голкипер "Десны".
Судьбу же матча решил один единственный гол. В середине второго тайма за игру рукой в своей штрафной площади от защитника "Олимпика" арбитр назначил пенальти, и Будковский ударом с "точки" принёс своей команде победу.
Товарищеский матч
"Олимпик" – "Десна" - 0:1
Голы: Будковский 71 (пен).
"Олимпик": Прокопенко - Шевченко, игрок на просмотре, В. Мудрик, Карвацкий, Глущук, Стрижак, Ходаковский, Калайтан, Заричнюк, Литовченко.
"Десна": Литовка (Сидоренко 70) – Сафронов, Ковтун (Цымбалюк 45), Селин, Завийский (Ермеидис 45), Арвеладзе, Юрченко (Демьяненко 70), Масалов (Домбровский 45), Шевцов, Тотовицкий, Дегтярев (Будковский 45).
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