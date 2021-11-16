  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Олимпик минимально уступил Десне в спарринге
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олимпик минимально уступил Десне в спарринге

Премьер-лига
(1 голосов)

Представитель Первой лиги не справился с черниговским клубом

Олимпик минимально уступил Десне в спарринге

Фото: ФК Десна

Новина українською

Воспользовавшись паузой в УПЛ, вызванной участием сборной Украины, "Десна" провела спарринг с представителем Второй лиги - "Олимпиком". Матч состоялся на стадионе "Диназ" в Демидове.

В первом тайме команды обменялись опасными выпадами, но открыть счёт не смогли. Самую реальную возможность для взятия ворот упустил Калайтан, удар которого с линии вратарской под перекладину парировал голкипер "Десны".

Судьбу же матча решил один единственный гол. В середине второго тайма за игру рукой в своей штрафной площади от защитника "Олимпика" арбитр назначил пенальти, и Будковский ударом с "точки" принёс своей команде победу.

Товарищеский матч

"Олимпик" – "Десна" - 0:1

Голы: Будковский 71 (пен).

"Олимпик": Прокопенко - Шевченко, игрок на просмотре, В. Мудрик, Карвацкий, Глущук, Стрижак, Ходаковский, Калайтан, Заричнюк, Литовченко.

"Десна": Литовка (Сидоренко 70) – Сафронов, Ковтун (Цымбалюк 45), Селин, Завийский (Ермеидис 45), Арвеладзе, Юрченко (Демьяненко 70), Масалов (Домбровский 45), Шевцов, Тотовицкий, Дегтярев (Будковский 45).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Олимпик

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...