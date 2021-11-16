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Экс-форвард Шахтера подарил Неймару футболку донецкого клуба

Премьер-лига
(1 голосов)

Звездный бразилец получил особый презент

Экс-форвард Шахтера подарил Неймару футболку донецкого клуба

shakhtar.com

Новина українською

Бывший нападающий "Шахтера" Дентиньо встретился на родине с форвардом сборной Бразилии и "ПСЖ" Неймаром.

32-летний футболист подарил соотечественнику футболку донецкого клуба.

Дентиньо защищал цвета "Шахтера" с 2011 года. За это время он отыграл во всех турнирах 197 матчей, забил 29 мячей и вошел в топ-50 бомбардиров за всю историю клуба.

Напомним, ранее легенда национальной сборной Бразилии Роберто Карлос заявил, что следит за матчами "Шахтера", в котором выступают его друзья.

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В статье: Дентиньо Бразилия Неймар Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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Only DK (Kyiv)
16.11.2021 в 13:08
Будет чем пол мыть
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-2
aleks68
16.11.2021 в 13:28
помой своё фуфло чмо дырявое.динамо-......помойка
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-1


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