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Экс-форвард Шахтера подарил Неймару футболку донецкого клуба
Звездный бразилец получил особый презент
shakhtar.com
Бывший нападающий "Шахтера" Дентиньо встретился на родине с форвардом сборной Бразилии и "ПСЖ" Неймаром.
32-летний футболист подарил соотечественнику футболку донецкого клуба.
Дентиньо защищал цвета "Шахтера" с 2011 года. За это время он отыграл во всех турнирах 197 матчей, забил 29 мячей и вошел в топ-50 бомбардиров за всю историю клуба.
Напомним, ранее легенда национальной сборной Бразилии Роберто Карлос заявил, что следит за матчами "Шахтера", в котором выступают его друзья.
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