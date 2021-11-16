Экс-форвард Шахтера подарил Неймару футболку донецкого клуба

Бывший нападающий "Шахтера" Дентиньо встретился на родине с форвардом сборной Бразилии и "ПСЖ" Неймаром.

32-летний футболист подарил соотечественнику футболку донецкого клуба.

Дентиньо защищал цвета "Шахтера" с 2011 года. За это время он отыграл во всех турнирах 197 матчей, забил 29 мячей и вошел в топ-50 бомбардиров за всю историю клуба.

Напомним, ранее легенда национальной сборной Бразилии Роберто Карлос заявил, что следит за матчами "Шахтера", в котором выступают его друзья.