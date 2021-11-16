Мороз - о матче в Киеве: Президент Динамо и Луческу приняли хорошее решение

Главный тренер "Черноморца" Юрий Мороз высказался о том, что "Динамо" позволило своим футболистам, выступающим в одесском клубе, сыграть в очном матче против киевлян.

– Насколько неожиданным стало для вас решение о том, что все арендованные футболисты могут играть против "Динамо"?

– В этом нет ничего удивительного: руководство обоих клубов обсудило этот вопрос между собой, и президент "Динамо" совместно с главным тренером киевской команды приняли хорошее, адекватное решение. Это нормально. И не стоит искать в таких ситуациях чего-то особенного. Мол, "Шахтер" и "Мариуполь", а сейчас вот – "Динамо" и "Черноморец". Тут есть своя история, и "Динамо" приняло такое решение. Футболисты должны играть – и для меня, как тренера, это - главное. Думаю, и для них тоже.

– Если бы по поводу участия или неучастия арендованных футболистов существовало четкое правило, от которого могли бы отталкиваться журналисты, специалисты и болельщики, то подобных неопределенностей не возникало бы…

– Как по части задействованности арендованных будет в следующем чемпионате – не знаю. Но считаю, что по матчу "Черноморец" - "Динамо" это правильное решение. На сегодняшний день главный тренер киевлян Мирча Луческу и президент клуба Игорь Суркис хотят посмотреть своих футболистов в деле. Допускаю, что по этому поводу могут быть какие-то кривотолки и все, что угодно. Но мы говорим о футболе, и о том, чтобы молодые ребята играли – это как-никак сменщики игроков первой команды "Динамо". Или какой-нибудь другой команды. А еще потенциальные кандидаты в национальную и молодежную сборную Украины. Так почему бы не посмотреть на их игру на фоне чемпиона страны и нашего гранда? Это хорошие и нормальные вещи, которые лично я приветствую.

– Для подопечных это сильная мотивация?

– Думаю, да. По крайней мере, в моих речах, в тренировочных установках и собеседованиях с футболистами даже не обсуждалось, что кто-то будет, а кто-то не будет играть с "Динамо". Мы готовились, как полагается, на хорошего соперника, в обычном ключе. И ждали решения, как все будет обстоять. Чемпионат-то продолжается: после встречи с динамовцами Киева у нас еще будет три игры. Все идет в штатном подготовительном режиме. Мне, как тренеру, не нужно даже кого-то настраивать, ведь ребята сами прекрасно понимают, что должны себя проявлять и быть конкурентноспособными на футбольном поле. Это главное для них.

– Чем опасно нынешнее "Динамо"?

– (Улыбается). "Динамо" опасно всегда и везде. Сегодня раскрылся Шапаренко, показывая свои лучшие игровые кондиции, хорош и Буяльский. Кого ни назови – это угроза для соперника, квалифицированные сильные футболисты. Все они с опытом, пониманием и хорошей организацией игры. Добавить тут нечего.

– Кто из футболистов находится в лазарете?

– Помимо Евгения Мартыненко, который уже давно отсутствует в составе, до сих пор в нем значится Роман Вантух. С тех пор, как он оказался на больничном, пошла уже третья неделя. Эти двое футболистов сто процентов не смогут сыграть. Есть частичные проблемы у Ильи Путри, по поводу которых врачи разбираются. Накануне игрок даже вынужден был уйти с поля в середине тренировки. Во вторник мы будет знать, что к чему. А днем ранее проблемы возникли у Евгения Смирного, так что его участие в ближайшей игре находится под вопросом. Было недомогание у Артура Авагимяна, у которого поднялась температура.

Однако это никоим образом не связано с "ковидными" делами. Дело в другом – как только солнце исчезает, так сразу резко становится холодно. Вот его, видимо, и просквозило. На данный момент в расположении команды отсутствуют еще двух игроков – правда, проблем со здоровьем у них нет. Николай Михайленко и Георгий Цитаишвили находятся в своих сборных: первый - в украинской "молодежке", а второй - в национальной команде Грузии. Остальные все в строю.

– Известно ли, кто из арендованных "Черноморцем" футболистов должен вернуться в "Динамо" зимой?

– У меня такой информации нет. В осенней части нынешнего чемпионата осталось сыграть еще четыре матча, так что после этого Мирча Луческу будет принимать решения. Та же наша предстоящая игра с "Динамо" и станет информативной по этой части. Будем сидеть, обсуждать, говорить – что и как. Если нужна будет дополнительная информация – я ее с удовольствием предоставлю, - сказал Мороз.

Напомним, матч между "Черноморцем" и "Динамо" состоится в Киеве в пятницу, 19 ноября в 19:30.