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Мороз: В психологическом плане в Черноморце стало чуть полегче
Команда начала брать очки
Главный тренер "
— В прошлом туре "Черноморец" заработал три очка, взяв верх над львовским "Рухом" - 4:3. Надо полагать, после этой победы у футболистов настроение заметно улучшилось?
— Да, три очка – это хорошо. Но наше нынешнее турнирное положение обязывает выкладываться в каждой игре, стремясь к достижению максимального результата. Настроение у нас боевое, и чувствуется, что в психологическом плане стало чуть полегче. Меньше стало зажатости, ребята стали раскрепощеннее действовать в тренировках.
— Адаптировалась ли команда к уровню УПЛ?
— Это покажет лишь конец сезона. Ребята понимают, что само по себе так быть не может: если вчера сыграли здорово, то так же сыграем и завтра. Нет, так не бывает. Тут на каждый матч нужно настраиваться, как на последний. Только в таком случае придут качество игры и результат.
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