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Мороз: В психологическом плане в Черноморце стало чуть полегче

Премьер-лига
(2 голосов)

Команда начала брать очки

Мороз: В психологическом плане в Черноморце стало чуть полегче

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Юрий Мороз прокомментировал последний матч команды, а также в целом оценил первую половина сезона.

— В прошлом туре "Черноморец" заработал три очка, взяв верх над львовским "Рухом" - 4:3. Надо полагать, после этой победы у футболистов настроение заметно улучшилось?

— Да, три очка – это хорошо. Но наше нынешнее турнирное положение обязывает выкладываться в каждой игре, стремясь к достижению максимального результата. Настроение у нас боевое, и чувствуется, что в психологическом плане стало чуть полегче. Меньше стало зажатости, ребята стали раскрепощеннее действовать в тренировках.

— Адаптировалась ли команда к уровню УПЛ?

— Это покажет лишь конец сезона. Ребята понимают, что само по себе так быть не может: если вчера сыграли здорово, то так же сыграем и завтра. Нет, так не бывает. Тут на каждый матч нужно настраиваться, как на последний. Только в таком случае придут качество игры и результат.

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В статье: Юрий Мороз Черноморец (Одесса)
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
16.11.2021 в 20:04
надо чаще бить по воротам -Кучерука на скамейку а Кадири в нападение и ставить больше игроков с ЧО
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xapyga (Запорожье)
16.11.2021 в 19:55
Кравченко респект, конечно не Роналдо и Ибра, но выглядит хорошо, еще пару лет может играть. Правда не оправдал он амбиции, все надеялись что в ДК заиграет
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