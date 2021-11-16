Мороз: В психологическом плане в Черноморце стало чуть полегче

Главный тренер " Черноморца " Юрий Мороз прокомментировал последний матч команды, а также в целом оценил первую половина сезона.

— В прошлом туре "Черноморец" заработал три очка, взяв верх над львовским "Рухом" - 4:3. Надо полагать, после этой победы у футболистов настроение заметно улучшилось?

— Да, три очка – это хорошо. Но наше нынешнее турнирное положение обязывает выкладываться в каждой игре, стремясь к достижению максимального результата. Настроение у нас боевое, и чувствуется, что в психологическом плане стало чуть полегче. Меньше стало зажатости, ребята стали раскрепощеннее действовать в тренировках.

— Адаптировалась ли команда к уровню УПЛ?

— Это покажет лишь конец сезона. Ребята понимают, что само по себе так быть не может: если вчера сыграли здорово, то так же сыграем и завтра. Нет, так не бывает. Тут на каждый матч нужно настраиваться, как на последний. Только в таком случае придут качество игры и результат.