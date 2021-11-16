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Неймару презентовали футболку Шахтера - ФОТО

Премьер-лига
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Презент от Дентиньо

Неймару презентовали футболку Шахтера - ФОТО

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бразильский форвард Дентиньо, который недавно покинул "Шахтер" на правах свободного агента, вернулся в Бразилию.

Там он встретился со звездным форвардом "ПСЖ" Неймаром, который сейчас находится в лагере национальной сборной. И не просто встретился, а презентовал ему свою именную футболку "горняков", о чем отчитался в Инстаграме.

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В статье: Дентиньо Бразилия Неймар Шахтер (Донецк) Пари Сен-Жермен (Париж)
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