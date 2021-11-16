Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Неймару презентовали футболку Шахтера - ФОТО
Презент от Дентиньо
Getty Images / Global Images Ukraine
Бразильский форвард Дентиньо, который недавно покинул "
Там он встретился со звездным форвардом "ПСЖ" Неймаром, который сейчас находится в лагере национальной сборной. И не просто встретился, а презентовал ему свою именную футболку "горняков", о чем отчитался в Инстаграме.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Без нервов мы не можем. Молодежка Ротаня в непростом матче обыграла Сербию
- Украина – Сербия | АУДИО трансляция матча U-21
- Пятов процитировал Тараса Шевченко перед решающей игрой с Боснией
- Президент Днепра-1: Только наладилась ситуация в стране с судейством, как появился Металлист
- Гомосятина из всех щелей. Украинский форвард сделал рецензию на новый фильм MARVEL. ФОТО
- Зинченко и Матвиенко стали кумовьями - ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...