Неймару презентовали футболку Шахтера - ФОТО

Бразильский форвард Дентиньо, который недавно покинул " Шахтер " на правах свободного агента, вернулся в Бразилию.

Там он встретился со звездным форвардом "ПСЖ" Неймаром, который сейчас находится в лагере национальной сборной. И не просто встретился, а презентовал ему свою именную футболку "горняков", о чем отчитался в Инстаграме.