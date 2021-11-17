Футболисты Черноморца стали частью проекта "Тренировка со звездой"

На клубной базе "Черноморца" в Совиньоне состоялось мероприятие проекта "Тренировка со звездой", которое организовала Parimatch Ukraine. Во время ивента журналисты провели тренировку и двусторонний матч совместно с игроками "Черноморца", ощутив на себе всю сложность физических нагрузок. Отдельным бонусом стала возможность неформального общения между прессой и футболистами, которого моментами так не хватает.

Благодаря неформальной обстановке встреча представителей СМИ и футболистов получилась очень душевной. Это позволило участникам "Тренировки со звездой" поговорить более раскрепощенно: все смеялись, шутили, а после товарищеского матча делились эмоциями.

В матче и тренировке приняли участие футболисты Максим Брагару, Бека Вачиберадзе, Кристиан Биловар, Андрей Штогрин, а также экс-игроки команды Алексей Антонов и обладатель Кубка УЕФА в составе "Шахтера" Алексей Гай.

Андрей Штогрин, футболист ФК "Черноморец": "Это хорошая идея, проводить тренировки вместе с журналистами. Так они смогут лучше понять, как проходит наша подготовка к матчам, сколько усилий нужно приложить, чтобы добиться результата на поле. Спасибо журналистам, что приехали к нам. Игра - супер!".

Алена Кобозева, Head of Сommunications Parimatch Ukraine: "Благодаря проекту "Тренировка со звездой" представители СМИ лучше узнают, чем живут команды и какие проблемы есть в спорте. Поскольку сейчас непростое время для спорта и необходимо поддерживать интерес к соревнованиям. Мы все делаем одно дело и поэтому важно, чтобы все участники процесса имели возможность общаться".

Алексей Антонов, футбольный тренер: "Хочется, чтобы такие мероприятия, когда журналисты непосредственно контактируют с футболистами и тренерским штабом, проводились чаще. Это способствует налаживанию хороших отношений между футболистами и СМИ. Я был приятно удивлен уровню игры наших журналистов, они показали себя очень достойно".

Журналисты и футболисты так увлеклись игрой, что не хотели расходиться и сыграли аж два матча. Футболисты восхищаются уровнем игры журналистов и благодарят гостей за визит и надеятся на информационную поддержку в будущем.

Следующая традиционная "Тренировка со звездой" от Parimatch Ukraine пройдет 6 декабря совместно с баскетбольным клубом "Химик" в городе Южный.