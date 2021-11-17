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Три ключевых игрока Динамо не сыграют против Черноморца

Премьер-лига
(2 голосов)

Мирча Луческу не сможет рассчитывать на этих исполнителей

Три ключевых игрока Динамо не сыграют против Черноморца

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

В пятницу, 19 ноября, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского состоится матч 15-го тура УПЛ, в котором киевское "Динамо" в номинально гостевом поединке примет одесский "Черноморец".

Как сообщает пресс-служба "бело-синих", в составе киевской команды пропустят предстоящую игру полузащитник Николай Шапаренко, у которого семь предупреждений в чемпионате и одно в Суперкубке, капитан Сергей Сидорчук, по ходу чемпионата уже собравший "урожай" из четырех желтых карточек, и защитник Илья Забарный, у которого три "горчичника" в чемпионате и один в Суперкубке.

Под угрозой дисквалификации в случае получения предупреждения находятся полузащитники Витиньо и Виталий Буяльский, у которых по три желтых карточки.

"Черноморцу" в предстоящей встрече по причине дисквалификации не поможет нападающий Владислав Ванат. У одесситов в шаге от дисквалификации лишь полузащитник Максим Брагару, у которого три предупреждения.

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (4)
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FCZK-1922 (Кировоград)
17.11.2021 в 12:44
Без Сидора шансы на победу выросли в разы
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+1
-5
мандаринович (Львов)
17.11.2021 в 12:32
Всё под контролем! Со своим фармом неожиданностей не будет. Даже Гарика Суркиса можно выпустить на пол часа. Он еще и гол забьёт.
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0
-5
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.11.2021 в 12:10
Це значно урівнює шанси.
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+1
-4
aleks68
17.11.2021 в 12:52
тупая дырявая мразь не прикидывайся дурачком.хотя ты и так .....долб....б
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0
-2


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