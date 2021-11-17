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Три ключевых игрока Динамо не сыграют против Черноморца
Мирча Луческу не сможет рассчитывать на этих исполнителей
Фото: ФК Динамо Киев
В пятницу, 19 ноября, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского состоится матч 15-го тура УПЛ, в котором киевское "Динамо" в номинально гостевом поединке примет одесский "Черноморец".
Как сообщает пресс-служба "бело-синих", в составе киевской команды пропустят предстоящую игру полузащитник Николай Шапаренко, у которого семь предупреждений в чемпионате и одно в Суперкубке, капитан Сергей Сидорчук, по ходу чемпионата уже собравший "урожай" из четырех желтых карточек, и защитник Илья Забарный, у которого три "горчичника" в чемпионате и один в Суперкубке.
Под угрозой дисквалификации в случае получения предупреждения находятся полузащитники Витиньо и Виталий Буяльский, у которых по три желтых карточки.
"Черноморцу" в предстоящей встрече по причине дисквалификации не поможет нападающий Владислав Ванат. У одесситов в шаге от дисквалификации лишь полузащитник Максим Брагару, у которого три предупреждения.
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