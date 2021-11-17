Вирт: Спарринг Вереса с Карпатами Галич – настоящий боевой поединок

Воспользовавшись паузой в УПЛ, вызванной участием сборной Украины, "Верес сыграл товарищеский матч против галицких "Карпат". Главный тренер ровенского клуба Юрий Вирт дал комментарий после игры (3:0).

"Матч с "Карпатами" Галич - часть плановой подготовки к игре чемпионата против "Металлиста 1925". Я предупредил футболистов: по итогам этого контрольного поединка и работы команды в течение недельного тренировочного цикла мы будем определять стартовую одиннадцатку следующего понедельника.

Приятно, что все отнеслись серьезно к игре. Понравилась команда "Карпаты" Галич. Это была не товарищеская совсем игра. А настоящий боевой поединок. Говорю не о счете, а о качестве игры.

Хорошо, что обошлось без травм. Мы сыграли двумя составами. Дали всем игровое время. Если с тем же настроением будем играть в чемпионате – все будет хорошо", - сказал Вирт.