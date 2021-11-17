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Шахтер навяжет конкуренцию двум английским грандам за бразильского полузащитника

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Только вот бразильцу пока всего-навсего 16 лет

Шахтер навяжет конкуренцию двум английским грандам за бразильского полузащитника

Фото: Globo

Новина українською

"Шахтер" проявляет активный интерес к 16-летнему центральному атакующему полузащитнику "Флуминенсе" Артуру Вендерроски. Об этом сообщает Netflu.

По информации источника, бразильским защитником также интересуются "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Отмечается, что все три клуба наблюдают за выступлениями Артура в различных юношеских соревнованиях. Однако, никаких официальных контактов между клубами не было.

В марте текущего года юный футболист подписал первый профессиональный контракт с "Флуминенсе", срок действия которого рассчитан на 5 лет.

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В статье: Шахтер (Донецк) Флуминенсе (Бразилия) Артур Вендерроски
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Источник:
Netflu

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Комментарии (2)
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ТолькоДНЕПР (Днепр)
17.11.2021 в 15:02
Ах-ах-ах))) МанСити и Ливер ну очень боятся Сахтёла))))))))))))))))))))))))))))
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Unselfish (Белая Церковь )
17.11.2021 в 14:59
Ливерпуль и МС не заметят конкуренции в лице кротоферме...
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