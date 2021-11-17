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Шахтер навяжет конкуренцию двум английским грандам за бразильского полузащитника
Только вот бразильцу пока всего-навсего 16 лет
Фото: Globo
"Шахтер" проявляет активный интерес к 16-летнему центральному атакующему полузащитнику "Флуминенсе" Артуру Вендерроски. Об этом сообщает Netflu.
По информации источника, бразильским защитником также интересуются "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Отмечается, что все три клуба наблюдают за выступлениями Артура в различных юношеских соревнованиях. Однако, никаких официальных контактов между клубами не было.
В марте текущего года юный футболист подписал первый профессиональный контракт с "Флуминенсе", срок действия которого рассчитан на 5 лет.
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