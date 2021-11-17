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Экс-легионер Шахтера может получить должность в донецком клубе - СМИ
Пока неизвестно в какой конкретно сфере деятельности клуба
Фото: ФК Шахтер Донецк
В расположение донецкого "Шахтера" в Киев приехал экс-игрок и тренер "горняков", серб Игор Дуляй.
Как сообщает Meta-ratings.com.ua, руководство "горняков" рассматривает вариант с возвращением серба на менеджерскую должность. В какой конкретно сфере деятельности клуба (первая команда, академия, скаутинг) будет работать 41-летний Дуляй, пока что вопрос остается открытым.
Напомним, что Игор Дуляй отыграл в донецкой команде с 2004 года по 2010 год и потом проработал ассистентом главного тренера "Шахтера" Пауло Фонсеки с 2016 года по 2019 год.
Во время игровой карьеры Дуляй также выступал за "Партизан" и "Севастополь". В составе сборной Сербии провел 62 матча и забил два мяча. В тренерском штабе Луиша Каштру функции Игора Дуляя исполнял уже Дарио Срна, ставший после этого директором клуба по футболу.
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