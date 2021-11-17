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СМИ: Разрешить играть арендованным игрокам Черноморца - инициатива Луческу

Премьер-лига
(1 голосов)

А не руководства клуба, как сообщалось ранее

СМИ: Разрешить играть арендованным игрокам Черноморца - инициатива Луческу

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Как уже сообщалось ранее, киевское "Динамо", разрешило принять участие в очно матче 15-го тура арендованным игрокам "Черноморца".

При этом, по информации "ТаТоТаке", это была инициатива не руководство клуба, а главного тренера Мирчи Луческу.

Сейчас почти вся основа одесской команды состоит из арендованных у "Динамо", и в ином случае клубу было бы тяжело набрать игроков на заявку. Кроме того, Луческу уверен, что киевляне и так должны обыгрывать соперника.

Что касается переноса матча из Одессы в Киев, то это была просьба Игоря Суркиса, который хочет сократить количество переездов перед матчами еврокубков.

При этом отмечается, что во втором круге матч "Динамо" - "Черноморец" пройдет в Одессе.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (3)
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UA-Футбол-PRО (Ужгород)
17.11.2021 в 17:37
Сцить грати проти контрактників. А орендовці гарантовано здадуть матч і нервувати не доведеться
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+1
-3
Alex-696 (Немирів)
17.11.2021 в 17:47
Чуєш, несцикун, а скільки там контрактників?
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0
0
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UA-Футбол-PRО (Ужгород)
17.11.2021 в 17:48
А скільки Суркіс дозволив залишити?
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