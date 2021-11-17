СМИ: Разрешить играть арендованным игрокам Черноморца - инициатива Луческу

Как уже сообщалось ранее, киевское " Динамо ", разрешило принять участие в очно матче 15-го тура арендованным игрокам "Черноморца".

При этом, по информации "ТаТоТаке", это была инициатива не руководство клуба, а главного тренера Мирчи Луческу.

Сейчас почти вся основа одесской команды состоит из арендованных у "Динамо", и в ином случае клубу было бы тяжело набрать игроков на заявку. Кроме того, Луческу уверен, что киевляне и так должны обыгрывать соперника.

Что касается переноса матча из Одессы в Киев, то это была просьба Игоря Суркиса, который хочет сократить количество переездов перед матчами еврокубков.

При этом отмечается, что во втором круге матч "Динамо" - "Черноморец" пройдет в Одессе.