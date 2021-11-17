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СМИ: Разрешить играть арендованным игрокам Черноморца - инициатива Луческу
А не руководства клуба, как сообщалось ранее
fcdynamo.kiev.ua
Как уже сообщалось ранее, киевское "
При этом, по информации "ТаТоТаке", это была инициатива не руководство клуба, а главного тренера Мирчи Луческу.
Сейчас почти вся основа одесской команды состоит из арендованных у "Динамо", и в ином случае клубу было бы тяжело набрать игроков на заявку. Кроме того, Луческу уверен, что киевляне и так должны обыгрывать соперника.
Что касается переноса матча из Одессы в Киев, то это была просьба Игоря Суркиса, который хочет сократить количество переездов перед матчами еврокубков.
При этом отмечается, что во втором круге матч "Динамо" - "Черноморец" пройдет в Одессе.
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