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"Некоторые тренеры меня немного раздражали и обижали" - Дентиньо сравнил четырех тренеров Шахтера
Довольно интересная характеристика тренеров, с которыми работал форвард
shakhtar.com
Бразильский форвард Дентиньо, который провел в "
"Мирча Луческу это тот тренер, который хочет, чтобы ты все делал так, как он сказал. Если ты сделаешь не так, как он хочет, то он тебя сразу убирает. С ним я научился тому, что тренировки должны быть жесткими. Это большая разница с Бразилией.
Что касается Фонсеки, то Паулу - супертренер. Очень умный, он действительно учил команду играть. С ним мы выиграли много трофеев. Фонсека показал, что "Шахтер" может побеждать, хотя многие говорили, что после Луческу у нас не будет побед.
Луиш Каштру полностью отличается от Луческу, он более спокойный, семейный. Он был очень честным со мной, иногда несправедливым. Мне кажется, у меня должно было быть больше шансов с ним. Я помогал команде, в том числе в том матче с "Реалом", когда многие заболели коронавирусом. Я вышел и помог.
Де Дзерби? У него великолепное будущее. У него очень классный стиль игры, он любит контроль мяча и направленность на атаку. Уверен, у него будет крутое будущее в "Шахтере.
Некоторые тренеры меня немного раздражали и обижали, но я благодарен им всем за работу", - сказал Дентиньо.
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