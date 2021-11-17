"Некоторые тренеры меня немного раздражали и обижали" - Дентиньо сравнил четырех тренеров Шахтера

Бразильский форвард Дентиньо, который провел в " Шахтере " 10 лет и недавно покинул клуб на правах свободного агента, рассказал о тренерах горняков, с которыми он работал.

"Мирча Луческу это тот тренер, который хочет, чтобы ты все делал так, как он сказал. Если ты сделаешь не так, как он хочет, то он тебя сразу убирает. С ним я научился тому, что тренировки должны быть жесткими. Это большая разница с Бразилией.

Что касается Фонсеки, то Паулу - супертренер. Очень умный, он действительно учил команду играть. С ним мы выиграли много трофеев. Фонсека показал, что "Шахтер" может побеждать, хотя многие говорили, что после Луческу у нас не будет побед.

Луиш Каштру полностью отличается от Луческу, он более спокойный, семейный. Он был очень честным со мной, иногда несправедливым. Мне кажется, у меня должно было быть больше шансов с ним. Я помогал команде, в том числе в том матче с "Реалом", когда многие заболели коронавирусом. Я вышел и помог.

Де Дзерби? У него великолепное будущее. У него очень классный стиль игры, он любит контроль мяча и направленность на атаку. Уверен, у него будет крутое будущее в "Шахтере.

Некоторые тренеры меня немного раздражали и обижали, но я благодарен им всем за работу", - сказал Дентиньо.