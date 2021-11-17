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Молодежке можно, клубам - нет. Львову не разрешили допуск болельщиков на трибуны

Премьер-лига
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УАФ договорилась

Молодежке можно, клубам - нет. Львову не разрешили допуск болельщиков на трибуны

Фото Євгена Кравса - УАФ

Новина українською

Во вторник, 16 ноября, молодежная сборная Украины во Львове в матче квалификации Евро-2023 обыграла Сербию (2:1).

Игра проходила со зрителями со стандартными условиями доступа – полная вакцинация либо отрицательные тесты.

Разрешение было получено буквально за день до матча, и билеты бесплатно раздавались всем желающим, в школах и вузах.

Интересно, что ранее, так как Львов находится в красной карантинной зоне, местная власть запретила доступ болельщиков на домашние матчи ФК "Львов" и "Руха".

При этом, как сообщает журналист "ТаТоТаке" Андрей Сенькив, доступ болельщиков на матч молодежки был "одноразовой акцией".

"Львову", который на ближайших выходных сыграет матч УПЛ против "Зари", и который также хотел пригласить болельщиков, на данный момент не позволяют играть со зрителями.

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В статье: Украина U-21 ФК Львов Рух (Львов)
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Источник:
ТаТоТаке

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