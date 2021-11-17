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Гусев: Мы никому не запрещаем играть. Кого ставить — будет решать тренер Черноморца

Премьер-лига
(2 голосов)

Киевляне разрешили играть арендованным игрокам Черноморца

Гусев: Мы никому не запрещаем играть. Кого ставить — будет решать тренер Черноморца

Новина українською

Ассистент главного тренера киевского "Динамо" Олег Гусев рассказал о том, почему клуб решил арендованным игрокам "Черноморца" сыграть в очном матче.

— Арендованные динамовцы смогут сыграть против киевлян за "Черноморец" — это справедливая практика?

— Мы никому не запрещаем играть. Кого ставить — будет решать главный тренер "Черноморца" Юрий Леонтьевич Мороз.

— Будет дополнительная мотивация ребятам показать себя против своего родного клуба...

— И у игроков "Динамо" тоже будет мотивация наверстывать упущенное. Проиграли последний тур — нужно наверстывать упущенное и заканчивать эту часть сезона без потери очков. У нас мотивация больше — боремся за чемпионство и попадание в Лигу чемпионов. Куда еще больше мотивация?

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В статье: Олег Гусев Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
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Источник:
1927.kiev.ua

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