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Гусев: Мы никому не запрещаем играть. Кого ставить — будет решать тренер Черноморца
Киевляне разрешили играть арендованным игрокам Черноморца
Ассистент главного тренера киевского "
— Арендованные динамовцы смогут сыграть против киевлян за "Черноморец" — это справедливая практика?
— Мы никому не запрещаем играть. Кого ставить — будет решать главный тренер "Черноморца" Юрий Леонтьевич Мороз.
— Будет дополнительная мотивация ребятам показать себя против своего родного клуба...
— И у игроков "Динамо" тоже будет мотивация наверстывать упущенное. Проиграли последний тур — нужно наверстывать упущенное и заканчивать эту часть сезона без потери очков. У нас мотивация больше — боремся за чемпионство и попадание в Лигу чемпионов. Куда еще больше мотивация?
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