Дентиньо: Когда началась война, мы испугались, сбежали в Бразилию

Экс-форвард " Шахтера " Дентиньо рассказал о том, как команда после начала войны на Донбассе, перебралась в Киев.

"Было очень сложно. Мы испугались, началась война. Переехали в Харьков будто бы жить, без тренировочной базы. Были сборы. Многие тогда испугались и сказали, что не поедут. Мы сбежали, отправились в Бразилию.

По потом позвонили люди из клуба и сказали, что мы будем жить в Киеве. Мы вернулись и почувствовали себя более безопасно. Конечно, мы хотели бы находиться у себя дома, в Донецке", – сказал Дентиньо.