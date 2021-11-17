Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дентиньо: Когда началась война, мы испугались, сбежали в Бразилию
Дело было в 2014 году
shakhtar.com
Экс-форвард "
"Было очень сложно. Мы испугались, началась война. Переехали в Харьков будто бы жить, без тренировочной базы. Были сборы. Многие тогда испугались и сказали, что не поедут. Мы сбежали, отправились в Бразилию.
По потом позвонили люди из клуба и сказали, что мы будем жить в Киеве. Мы вернулись и почувствовали себя более безопасно. Конечно, мы хотели бы находиться у себя дома, в Донецке", – сказал Дентиньо.
Популярное сейчас
- С Ермаком и пивом. Зеленский болел за сборную Украины в одном из пабов Киева
- Дайте нам Швецию в плей-офф! | Итоги отбора ЧМ-2022 для сборной Украины
- Болельщики выбрали Льва Матча в поединке Босния и Герцеговина - Украина
- Три ключевых игрока Динамо не сыграют против Черноморца
- Красотка дня. Невероятная жена Андрея Лунина. ФОТО
- Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО