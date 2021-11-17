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Дентиньо: Когда началась война, мы испугались, сбежали в Бразилию

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Дело было в 2014 году

Дентиньо: Когда началась война, мы испугались, сбежали в Бразилию

shakhtar.com

Новина українською

Экс-форвард "Шахтера" Дентиньо рассказал о том, как команда после начала войны на Донбассе, перебралась в Киев.

"Было очень сложно. Мы испугались, началась война. Переехали в Харьков будто бы жить, без тренировочной базы. Были сборы. Многие тогда испугались и сказали, что не поедут. Мы сбежали, отправились в Бразилию.

По потом позвонили люди из клуба и сказали, что мы будем жить в Киеве. Мы вернулись и почувствовали себя более безопасно. Конечно, мы хотели бы находиться у себя дома, в Донецке", – сказал Дентиньо.

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В статье: Дентиньо Шахтер (Донецк)
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Комментарии (3)
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Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
17.11.2021 в 21:54
У него ж второй подбородок на фото видно, правильно?
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0
0
Матч Футболович
17.11.2021 в 21:42
Этот всю карьеру перепуганный. Позёр и манипулятор, один из самых слабых Бразил в Шахте за последние лет 30.
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+2
0
Only DK (Kyiv)
17.11.2021 в 21:31
Крысы, ой обезьяны, первыми бегут с корабля
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+2
0


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