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TMW: Шахтер готов предложить 20 млн евро за лучшего бомбардира чемпионата Аргентины
Парень в нынешнем сезоне разрывает
GETTY IMAGES
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Источник сообщает, что украинский клуб готов сделать предложение в размере 20 млн евро за трансфер игрока, чтобы выиграть борьбу за форварда, за которым наблюдают другие большие европейские клубы.
Эту информацию также подтвердил журналист Джанлуиджи Лонгари.
Альварес – классический центрфорвард, но также уверенно себя чувствует и на флангах атаки.
На данный момент парень с 15 голами в 16 матчах является лучшим бомбардиром текущего сезона чемпионата Аргентины. Также на его счету 5 ассистов в этих встречах.
Летом 2021 года Альварес дебютировал за сборную Аргентины, провел в ее составе 5 матчей.
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