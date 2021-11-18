TMW: Шахтер готов предложить 20 млн евро за лучшего бомбардира чемпионата Аргентины

" Шахтер " проявляет активный интерес к форварду "Ривер Плейт", 21-летнему уругвайцу Хулиану Альваресу, сообщает TMW.

Источник сообщает, что украинский клуб готов сделать предложение в размере 20 млн евро за трансфер игрока, чтобы выиграть борьбу за форварда, за которым наблюдают другие большие европейские клубы.

Эту информацию также подтвердил журналист Джанлуиджи Лонгари.

Альварес – классический центрфорвард, но также уверенно себя чувствует и на флангах атаки.

На данный момент парень с 15 голами в 16 матчах является лучшим бомбардиром текущего сезона чемпионата Аргентины. Также на его счету 5 ассистов в этих встречах.

Летом 2021 года Альварес дебютировал за сборную Аргентины, провел в ее составе 5 матчей.