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TMW: Шахтер готов предложить 20 млн евро за лучшего бомбардира чемпионата Аргентины

Премьер-лига
(1 голосов)

Парень в нынешнем сезоне разрывает

TMW: Шахтер готов предложить 20 млн евро за лучшего бомбардира чемпионата Аргентины

GETTY IMAGES

Новина українською

"Шахтер" проявляет активный интерес к форварду "Ривер Плейт", 21-летнему уругвайцу Хулиану Альваресу, сообщает TMW.

Источник сообщает, что украинский клуб готов сделать предложение в размере 20 млн евро за трансфер игрока, чтобы выиграть борьбу за форварда, за которым наблюдают другие большие европейские клубы.

Эту информацию также подтвердил журналист Джанлуиджи Лонгари.

Альварес – классический центрфорвард, но также уверенно себя чувствует и на флангах атаки.

На данный момент парень с 15 голами в 16 матчах является лучшим бомбардиром текущего сезона чемпионата Аргентины. Также на его счету 5 ассистов в этих встречах.

Летом 2021 года Альварес дебютировал за сборную Аргентины, провел в ее составе 5 матчей.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ривер Плейт (Буэнос-Айрес) Хулиан Альварес
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Источник:
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Комментарии (3)
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таврия19752009 (симферополь)
18.11.2021 в 01:14
Нападающий нужен уже сейчас
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0
0
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SeventyFour (Phoenix)
18.11.2021 в 00:42
Электроэнергия в Украине скоро вновь подорожает…, надо ж как-то отбить бабло
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0
-1
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таврия19752009 (симферополь)
18.11.2021 в 01:15
Добро пожаловать в Россию)))
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