Дахновский: Этот контрольный матч с Карпатами был нужен Вересу

Полузащитник ровенского "Вереса" Виталий Дахновский, отличившийся голом в ворота "Карпат" из Галича, прокомментировал спарринг с второлиговым соперником (3:0).

"Хорошая контрольная игра. Этот матч нам был нужен. В чемпионате международная пауза, поэтому требовалась хорошая нагрузка перед следующей игрой чемпионата против "Металлиста-1925".

Мы провели очень хороший первый тайм. Забили трижды, хотя могли забить больше. Я очень давно ждал забитого мяча - благодарю Бога, что забил в этой игре", — цитирует Дахновского пресс-служба "Вереса".