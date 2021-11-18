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Дахновский: Этот контрольный матч с Карпатами был нужен Вересу

Премьер-лига
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Ровенский клуб сыграл спарринг с представителем Второй лиги

Дахновский: Этот контрольный матч с Карпатами был нужен Вересу

Фото: НК Верес

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Полузащитник ровенского "Вереса" Виталий Дахновский, отличившийся голом в ворота "Карпат" из Галича, прокомментировал спарринг с второлиговым соперником (3:0).

"Хорошая контрольная игра. Этот матч нам был нужен. В чемпионате международная пауза, поэтому требовалась хорошая нагрузка перед следующей игрой чемпионата против "Металлиста-1925".

Мы провели очень хороший первый тайм. Забили трижды, хотя могли забить больше. Я очень давно ждал забитого мяча - благодарю Бога, что забил в этой игре", — цитирует Дахновского пресс-служба "Вереса".

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В статье: Верес (Ровно) Карпаты (Галич) Виталий Дахновский
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Источник:
НК Верес

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