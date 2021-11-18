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УАФ представила Риццоли куратором украинских арбитров

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Итальянец получил должность в судейском корпусе УАФ

УАФ представила Риццоли куратором украинских арбитров

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

50-летний итальянский специалист Никола Риццоли стал куратором подготовки украинских рефери.

Предложение занять эту должность итальянцу сделали президент УАФ, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко и председатель Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи, контракт с которым недавно был продлен. Исполком УАФ поддержал эту инициативу

Напомним, Риццоли судил матчи с 2011-го по 2017-й. Семь раз подряд признавался лучшим арбитром Италии. Работал на финале ЛЧ 2012/2013 и финале ЧМ-2014. В июле 2017 года Риццоли завершил карьеру арбитра, хотя по правилам мог продолжать ее еще 1 год, и был назначен управляющим судейским корпусом Серии А.

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В статье: Никола Риццоли УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (6)
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Olegyurchak (Хмельницький )
18.11.2021 в 12:58
Коррупция цветёт и воняет...
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0
0
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Виталий1981 (Україна)
18.11.2021 в 12:35
У нас, напевно, якийсь контракт з Італією. Всіх пенсіонерів до себе працевлаштовуємо.
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0
0
Чернышев (Tegusi)
18.11.2021 в 12:23
Нещасні випадкі були? Ні. Будуть. Це Павелко рішає все, скотиняка.
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0
0
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alex.belogubko (одесса)
18.11.2021 в 12:16
у нас что не кого кормить --нашли в Украине кормушку за 5 тыс грн
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+1
0
lui87ivanov (Запорожье)
18.11.2021 в 12:05
Гнать в шею вместе с лучи, баранкой и прочими во главе с павлином, и все средства на ВАР во всех матчах в упл и 1 лиге
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+1
0
Ariakiev01 (Київ)
18.11.2021 в 11:56
Еще один дармоед
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+4
0


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