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УАФ представила Риццоли куратором украинских арбитров
Итальянец получил должность в судейском корпусе УАФ
Фото: пресс-служба УАФ
50-летний итальянский специалист Никола Риццоли стал куратором подготовки украинских рефери.
Предложение занять эту должность итальянцу сделали президент УАФ, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко и председатель Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи, контракт с которым недавно был продлен. Исполком УАФ поддержал эту инициативу
Напомним, Риццоли судил матчи с 2011-го по 2017-й. Семь раз подряд признавался лучшим арбитром Италии. Работал на финале ЛЧ 2012/2013 и финале ЧМ-2014. В июле 2017 года Риццоли завершил карьеру арбитра, хотя по правилам мог продолжать ее еще 1 год, и был назначен управляющим судейским корпусом Серии А.
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