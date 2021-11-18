УАФ представила Риццоли куратором украинских арбитров

50-летний итальянский специалист Никола Риццоли стал куратором подготовки украинских рефери.

Предложение занять эту должность итальянцу сделали президент УАФ, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко и председатель Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи, контракт с которым недавно был продлен. Исполком УАФ поддержал эту инициативу

Напомним, Риццоли судил матчи с 2011-го по 2017-й. Семь раз подряд признавался лучшим арбитром Италии. Работал на финале ЛЧ 2012/2013 и финале ЧМ-2014. В июле 2017 года Риццоли завершил карьеру арбитра, хотя по правилам мог продолжать ее еще 1 год, и был назначен управляющим судейским корпусом Серии А.