Мораес: Каждый день провожу по четыре-пять часов в фитнесс-центре

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес рассказал, как проходит его восстановление после травмы.

"У меня сейчас очень интенсивные тренировки. Каждый день провожу по 4-5 часов в фитнес-центре. Также слежу, как команда работает на поле.

Чрезвычайно важно понять идеи Роберто Де Дзерби, что он требует от нападающих. Стараюсь быть очень осторожным и деликатно отношусь к работе. Погода уже не способствует комфортным занятиям, впрочем стараюсь как можно скорее восстановиться.

Благодаря упорному ежедневному труду и с Божьей помощью надеюсь уже вскоре тренироваться с командой. Не могу дождаться момента, когда выйду на поле в официальных матчах", - заявил Мораес.