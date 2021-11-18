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Мораес: Каждый день провожу по четыре-пять часов в фитнесс-центре

Премьер-лига
(2 голосов)

Форвард "Шахтера" восстанавливается после травмы

Мораес: Каждый день провожу по четыре-пять часов в фитнесс-центре

shakhtar.com

Новина українською

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес рассказал, как проходит его восстановление после травмы.

"У меня сейчас очень интенсивные тренировки. Каждый день провожу по 4-5 часов в фитнес-центре. Также слежу, как команда работает на поле.

Чрезвычайно важно понять идеи Роберто Де Дзерби, что он требует от нападающих. Стараюсь быть очень осторожным и деликатно отношусь к работе. Погода уже не способствует комфортным занятиям, впрочем стараюсь как можно скорее восстановиться.

Благодаря упорному ежедневному труду и с Божьей помощью надеюсь уже вскоре тренироваться с командой. Не могу дождаться момента, когда выйду на поле в официальных матчах", - заявил Мораес.

Напомним, что 34-летний нападающий получил травму крестообразных связок еще в апреле и с того момента находится вне игры.

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В статье: Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Источник:
Shakhtar News

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