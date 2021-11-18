Цитаишвили: На моей позиции в Динамо есть игрок, которому я подавал мячи в ЛЧ

Полузащитник "Черноморца" Георгий Цитаишвили, права на которого принадлежат "Динамо", рассказал о конкуренции с Виктором Цыганковым в киевском клубе.

"Думаю, это факт, что я мало играл, потому что есть такой игрок в команде. Это хорошо, что есть такой футболист. Мне было 17 лет, когда я пришел в первую команду. Я ему мячи подавал в ЛЧ.

Я смотрел за ним, он мне подсказывал. Я с ним в хороших отношениях. Не было такого, что он мой конкурент, а я хожу обиженный: "Почему не играю?" Многие хотят играть в Европе. Стоимость Цыганкова там 20-25 млн", – сказал Цитаишвили.