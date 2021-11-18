Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цитаишвили: На моей позиции в Динамо есть игрок, которому я подавал мячи в ЛЧ
Хавбек "Черноморца" - о своем игровом времени в киевском клубе
Фото: ФК Динамо Киев
Полузащитник "Черноморца" Георгий Цитаишвили, права на которого принадлежат "Динамо", рассказал о конкуренции с Виктором Цыганковым в киевском клубе.
"Думаю, это факт, что я мало играл, потому что есть такой игрок в команде. Это хорошо, что есть такой футболист. Мне было 17 лет, когда я пришел в первую команду. Я ему мячи подавал в ЛЧ.
Я смотрел за ним, он мне подсказывал. Я с ним в хороших отношениях. Не было такого, что он мой конкурент, а я хожу обиженный: "Почему не играю?" Многие хотят играть в Европе. Стоимость Цыганкова там 20-25 млн", – сказал Цитаишвили.
Популярное сейчас
- "На что наиграл". Зинченко показал, как "тепло" его встретила дочь после победы сборной
- Петраков теперь не и.о, клуб для Ярмоленко и Зидан в МЮ? Главные новости за 17.11. Аудио
- Довбик – не джокер. Форвард СК Днепр-1 показал, что сейчас он круче Яремчука. Аудиомнение #125
- Колос сделал официальное заявление по поводу главного тренера
- Куражился, как мог: сербский бомбардир затроллил Роналду банкой кока-колы
- Красотка дня. Невероятная жена Андрея Лунина. ФОТО