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Цитаишвили: На моей позиции в Динамо есть игрок, которому я подавал мячи в ЛЧ

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек "Черноморца" - о своем игровом времени в киевском клубе

Цитаишвили: На моей позиции в Динамо есть игрок, которому я подавал мячи в ЛЧ

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Полузащитник "Черноморца" Георгий Цитаишвили, права на которого принадлежат "Динамо", рассказал о конкуренции с Виктором Цыганковым в киевском клубе.

"Думаю, это факт, что я мало играл, потому что есть такой игрок в команде. Это хорошо, что есть такой футболист. Мне было 17 лет, когда я пришел в первую команду. Я ему мячи подавал в ЛЧ.

Я смотрел за ним, он мне подсказывал. Я с ним в хороших отношениях. Не было такого, что он мой конкурент, а я хожу обиженный: "Почему не играю?" Многие хотят играть в Европе. Стоимость Цыганкова там 20-25 млн", – сказал Цитаишвили.

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Виктор Цыганков Георгий Цитаишвили
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Источник:
МУХА

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Комментарии (3)
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Цап-царап (Харків)
18.11.2021 в 11:51
Если срочно цену его до миллиона не снизят, то Черноморец твой трамплин в будущее...
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alex.belogubko (одесса)
18.11.2021 в 11:42
Цыган не куда не пойдёт -ищи другую команду
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Динамiт (Василькiв)
18.11.2021 в 12:46
Баран ти поц ! Гнав на Ротаня - а збiрна феерить ! Ти в футболi "cин Iзраiлева народу" розбираешся так, як бабуiн в хiрургii !
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