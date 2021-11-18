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Лучано Лучи: Привлечь Риццоли мечтали многие федерации, но он выбрал Украину

Премьер-лига
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(1 голосов)

Глава Комитета арбитров УАФ оценил назначение итальянского специалиста

Лучано Лучи: Привлечь Риццоли мечтали многие федерации, но он выбрал Украину

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи прокомментировал назначение Никола Риццоли на должность куратора украинских рефери.

"Я хочу поблагодарить президента УАФ Андрея Павелко за то, что мы смогли выиграть конкурентную борьбу и получили согласие Никола Риццоли на сотрудничество. Привлечь Риццоли к сотрудничеству мечтали несколько мощных национальных федераций, но он выбрал Украину. За этого специалиста говорит его резюме - он работал на самых престижных футбольных матчах.

Кроме того, еще два месяца назад он возглавлял судейский комитет Серии А, отвечает за обучение арбитров в УЕФА и является одним из лучших специалистов в мире по VAR.

Привлечение специалиста такого уровня в Украину — это серьезная инвестиция в подготовку украинских арбитров, которые уже сейчас получают все больше назначений на международные матчи.

Еще раз спасибо Андрею Павелко за отличную работу!" — отметил Лучано Лучи.

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В статье: Никола Риццоли Лучано Лучи УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (7)
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Kristo (Львов)
18.11.2021 в 12:40
Такой лафы в других странах нет, вот и согласился
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+1
0
lui87ivanov (Запорожье)
18.11.2021 в 12:13
Всех гнать в шею во главе с Павлином, и сделать ВАР во всех матчах упл и 1 лиги
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
18.11.2021 в 12:03
В Украине откаты покруче любых зарплат в Европе.
Ответить
+3
0
НикНиколаев (Минск)
18.11.2021 в 12:00
Нашли кормушку себе
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+3
0
avatar
Цап-царап (Харків)
18.11.2021 в 11:47
Может какой нибудь депутат от "Слуги Народа" захочет ему показать Украину, пролетает с ним на вертолёте...
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+2
0
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Moro (Киевская область)
18.11.2021 в 11:46
як ми тепер переживемо таку "радість" навіть і не знаю. павелку на довічне царствіє, укрфутбол на довічне "прозябаніє"
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.11.2021 в 11:34
Краще би він вибрав яку іншу країну, та й тебе з собою забрав...
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+2
-1


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