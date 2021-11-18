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Лучано Лучи: Привлечь Риццоли мечтали многие федерации, но он выбрал Украину
Глава Комитета арбитров УАФ оценил назначение итальянского специалиста
Фото: пресс-служба УАФ
Глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи прокомментировал назначение Никола Риццоли на должность куратора украинских рефери.
"Я хочу поблагодарить президента УАФ Андрея Павелко за то, что мы смогли выиграть конкурентную борьбу и получили согласие Никола Риццоли на сотрудничество. Привлечь Риццоли к сотрудничеству мечтали несколько мощных национальных федераций, но он выбрал Украину. За этого специалиста говорит его резюме - он работал на самых престижных футбольных матчах.
Кроме того, еще два месяца назад он возглавлял судейский комитет Серии А, отвечает за обучение арбитров в УЕФА и является одним из лучших специалистов в мире по VAR.
Привлечение специалиста такого уровня в Украину — это серьезная инвестиция в подготовку украинских арбитров, которые уже сейчас получают все больше назначений на международные матчи.
Еще раз спасибо Андрею Павелко за отличную работу!" — отметил Лучано Лучи.
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