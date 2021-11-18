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Назарина: Сначала нам нужно обыграть Львов, а потом думать об игре с Ромой

Премьер-лига
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Хавбек "Зари" - о подготовке команды к матчу 15-го тура УПЛ

Назарина: Сначала нам нужно обыграть Львов, а потом думать об игре с Ромой

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Полузащитник "Зари" Егор Назарина рассказал о подготовке команды к матчу 15–го тура УПЛ со "Львовом".

– Егор, как твое самочувствие после травмы?

– Спасибо за вопрос. Всё уже хорошо. Тренируюсь в общей группе вместе с командой и готовлюсь к важной игре со "Львовом". Буду готов наравне со всеми.

– Как настроение у ребят?

– Команда играет в плотном графике, но пауза позволила команде восстановиться и подготовиться к тому же блоку, который был до этого. Остались заключительные игры, потому настраиваемся максимально и хотим взять очки как в Еврокубках, так и в чемпионате Украины.

– Сейчас выезд во Львов, а затем не менее важный матч с "Ромой".

– Насчет "Ромы" поговорим уже после игры во Львове. Сейчас думаем о матче в украинском чемпионате. Надо получить положительный результат в чемпионате, а затем в Лиге Конференций, – сказал Назарина.

Напомним, матч "Львов" — "Заря" состоится в субботу, 20 ноября. Начало - в 14:00 по киевскому времени. А уже 25 ноября луганчане сыграют с "Ромой" в групповом раунде Лиги конференций.

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В статье: Заря (Луганск) ФК Львов Егор Назарина
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Источник:
ФК Заря

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