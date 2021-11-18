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Назарина: Сначала нам нужно обыграть Львов, а потом думать об игре с Ромой
Хавбек "Зари" - о подготовке команды к матчу 15-го тура УПЛ
Фото: ФК Заря Луганск
Полузащитник "Зари" Егор Назарина рассказал о подготовке команды к матчу 15–го тура УПЛ со "Львовом".
– Егор, как твое самочувствие после травмы?
– Спасибо за вопрос. Всё уже хорошо. Тренируюсь в общей группе вместе с командой и готовлюсь к важной игре со "Львовом". Буду готов наравне со всеми.
– Как настроение у ребят?
– Команда играет в плотном графике, но пауза позволила команде восстановиться и подготовиться к тому же блоку, который был до этого. Остались заключительные игры, потому настраиваемся максимально и хотим взять очки как в Еврокубках, так и в чемпионате Украины.
– Сейчас выезд во Львов, а затем не менее важный матч с "Ромой".
– Насчет "Ромы" поговорим уже после игры во Львове. Сейчас думаем о матче в украинском чемпионате. Надо получить положительный результат в чемпионате, а затем в Лиге Конференций, – сказал Назарина.
Напомним, матч "Львов" — "Заря" состоится в субботу, 20 ноября. Начало - в 14:00 по киевскому времени. А уже 25 ноября луганчане сыграют с "Ромой" в групповом раунде Лиги конференций.
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