Черноморец - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ

Матч, о котором еще за две недели до его начала говорили многие. Сначала его перенесли из Одессы в Киев, после этого - долго решали, можно ли "Черноморцу" задействовать арендованных футболистов чемпиона Украины, которых в их составе 16 штук. По итогу, из столицы пришло добро, а потому номинальные хозяева сыграют с боевым набором игроков.

"Динамо" очки терять нельзя. В последнем туре до международной паузы они проиграли "Ворскле", позволив "Шахтеру" себя опередить. Луческу нужно правильно подготовить своих игроков к матчу, параллельно с этим оставив силы на Лигу Чемпионов. Во вторник - встреча с "Баварией".

Смотрите матч 15-го тура УПЛ в пятницу, 19-го ноября, на канале "Футбол 1". Начало игры в 19:30. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Черноморец" - "Динамо" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Черноморец" - "Динамо" на UA-Футбол >>

Помимо этого, на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" будет доступен аудио комментарий матча "Черноморец" - "Динамо".