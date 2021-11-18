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Черноморец - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Черноморец" - "Динамо", украинская Премьер-лига, 19 ноября 2021
фото - Олександр Приходько
Матч, о котором еще за две недели до его начала говорили многие. Сначала его перенесли из Одессы в Киев, после этого - долго решали, можно ли "Черноморцу" задействовать арендованных футболистов чемпиона Украины, которых в их составе 16 штук. По итогу, из столицы пришло добро, а потому номинальные хозяева сыграют с боевым набором игроков.
"Динамо" очки терять нельзя. В последнем туре до международной паузы они проиграли "Ворскле", позволив "Шахтеру" себя опередить. Луческу нужно правильно подготовить своих игроков к матчу, параллельно с этим оставив силы на Лигу Чемпионов. Во вторник - встреча с "Баварией".
Смотрите матч 15-го тура УПЛ в пятницу, 19-го ноября, на канале "Футбол 1". Начало игры в 19:30. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".
Легальная интернет трансляция матча "Черноморец" - "Динамо" будет доступна на платформе Oll.tv.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Черноморец" - "Динамо"
Помимо этого, на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" будет доступен аудио комментарий матча "Черноморец" - "Динамо".
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