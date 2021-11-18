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Де Дзерби надеется, что Украина не встретится в плей-офф с Италией

Премьер-лига
(1 голосов)

Также наставник "Шахтера" высказался о кадровой ситуации в донецкой команде

Де Дзерби надеется, что Украина не встретится в плей-офф с Италией

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби на открытой тренировке перед матчем с "Рухом" ответил на вопросы журналистов

– Мистер, какова кадровая ситуация в команде? Педриньо вернулся в общую группу: готов ли он сыграть с "Рухом"?

– Да, Педриньо два дня назад вернулся в общую группу и чувствует себя более-менее хорошо. Ему просто нужно снова привыкнуть, поменять скорость и движение во время тренировки. Возможно, в субботу в стартовом составе он не выйдет, но к Лиге чемпионов уже сможет быть готов.

– Как состояние Мораеса? Когда будет прооперирован Траоре?

– Траоре не будет до следующего сезона, Мораес еще не начал тренироваться с нами. Пока не знаю, начнет он до зимней паузы или после. Рассчитываем, что Сикан, Педриньо и Фернандо хорошо сыграют. Наша команда сильна даже без Траоре, хотя понятно, что Лассина был для нас плюсом. Сейчас мы на первом месте без него, и наше желание – завершить чемпионат на первом месте.

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– 11 футболистов "Шахтера" были в сборных. Насколько вы довольны их выступлением и что можете сказать об утверждении Александра Петракова главным тренером сборной Украины, об успехах национальной команды?

– Я очень рад, что у Украины будет возможность квалифицироваться на чемпионат мира. Футболисты провели грандиозный матч, особенно Степаненко и Матвиенко. Желаю сборной попасть на чемпионат мира и надеюсь, что не встретятся Италия с Украиной.

– В матче с "Рухом" следует ждать основного состава или будет ротация, потому что дальше – встреча с "Интером" в Лиге чемпионов?

– Я не считаю, что матч с "Рухом" менее важен, чем с "Интером". До зимних каникул у нас четыре очень важных поединка в чемпионате. В них мы хотим набрать 12 очков, потому что, к сожалению, 13 невозможно. Потом будем думать о матчах с "Интером" и "Шерифом", и постараемся выиграть оба. Если мы одержим две победы, нам откроются все двери, - сказал Де Дзерби.

Напомним, матч "Шахтер" - "Рух" состоится в эту субботу, 20 ноября. Начало - в 17:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Роберто Де Дзерби
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (4)
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Maryan (Lviv)
18.11.2021 в 15:20
Хотілось би з кацапами зіграти, але розвели ...
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Olegyurchak (Хмельницький )
18.11.2021 в 15:09
Да, не хотелось бы.
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Dimoncho (Kharkiv)
18.11.2021 в 14:31
полностью с ним согласен)
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Salming (Полтава)
18.11.2021 в 13:57
И мы надеемся
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