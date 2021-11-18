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Экс-тренер юношеской сборной России рассказал о встречи с президентом Колоса
Этнический россиянин Денис Бушуев подтвердил интерес команды из Ковалевки
Фото: ФК Ленинградец
Этнический россиянин Денис Бушуев, у которого есть немецкий паспорт, рассказал о переговорах с президентом "Колоса" Андреем Засухой по поводу должности главного тренера команды из Ковалевки.
"Две недели назад у меня действительно была встреча с президентом ковалевского клуба Андреем Засухой. Мы познакомились, поговорили, руководство клуба рассказало о ситуации в команде, целях, задачах. Но каких-то конкретных решений по итогам встречи не было.
Цели клуба? Для любого руководителя и президента во главе угла стоит результат. Он к этому стремится. Цель — побеждать в каждой игре, чтобы клуб развивался, чтобы были победы, болельщики приходили на матчи, заполняли стадион и наслаждались игрой команды", - сказал Бушуев.
Напомним, что "Колос" после 13 сыгранных поединков занимает 11 место в УПЛ с 11-ю очками.
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