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Де Дзерби подтвердил интерес Шахтера к лучшему бомбардиру чемпионата Аргентины

Премьер-лига
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Донецкий клуб хотел купить футболиста еще летом

Де Дзерби подтвердил интерес Шахтера к лучшему бомбардиру чемпионата Аргентины

Фото: soccer.ru

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Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал, соответствует ли действительности информация о том, что "горняки" проявляют интерес к аргентинскому форварду "Ривер Плейт" Хулиану Альваресу.

"Мы уже в июле думали об Альваресе, но не взяли его, потому что сделали другие выводы. Сейчас стараемся закончить наилучшим образом первую часть сезона, играть в футбол хорошо, и даже лучше.

Хотим выиграть шесть матчей, а потом посмотрим, что делать в январе на трансферном рынке. Иногда при желании улучшить команду есть риск сделать хуже. Мы должны хирургически выбрать лучшее решение для клуба", - приводит слова Де Дзерби пресс-служба "Шахтера".

На данный момент парень с 15 голами в 16 матчах является лучшим бомбардиром текущего сезона чемпионата Аргентины. Также на его счету 5 ассистов в этих встречах.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби Ривер Плейт (Буэнос-Айрес) Хулиан Альварес
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Источник:
ФК Шахтер

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