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Де Дзерби подтвердил интерес Шахтера к лучшему бомбардиру чемпионата Аргентины
Донецкий клуб хотел купить футболиста еще летом
Фото: soccer.ru
Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал, соответствует ли действительности информация о том, что "горняки" проявляют интерес к аргентинскому форварду "Ривер Плейт" Хулиану Альваресу.
"Мы уже в июле думали об Альваресе, но не взяли его, потому что сделали другие выводы. Сейчас стараемся закончить наилучшим образом первую часть сезона, играть в футбол хорошо, и даже лучше.
Хотим выиграть шесть матчей, а потом посмотрим, что делать в январе на трансферном рынке. Иногда при желании улучшить команду есть риск сделать хуже. Мы должны хирургически выбрать лучшее решение для клуба", - приводит слова Де Дзерби пресс-служба "Шахтера".
На данный момент парень с 15 голами в 16 матчах является лучшим бомбардиром текущего сезона чемпионата Аргентины. Также на его счету 5 ассистов в этих встречах.
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