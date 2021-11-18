Де Дзерби подтвердил интерес Шахтера к лучшему бомбардиру чемпионата Аргентины

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал, соответствует ли действительности информация о том, что "горняки" проявляют интерес к аргентинскому форварду "Ривер Плейт" Хулиану Альваресу.

"Мы уже в июле думали об Альваресе, но не взяли его, потому что сделали другие выводы. Сейчас стараемся закончить наилучшим образом первую часть сезона, играть в футбол хорошо, и даже лучше.

Хотим выиграть шесть матчей, а потом посмотрим, что делать в январе на трансферном рынке. Иногда при желании улучшить команду есть риск сделать хуже. Мы должны хирургически выбрать лучшее решение для клуба", - приводит слова Де Дзерби пресс-служба "Шахтера".