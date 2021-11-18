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Стало известно, какую должность получит Шевчук в Вересе

Премьер-лига
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В ровенском клубе произойдут кадровые перестановки

Стало известно, какую должность получит Шевчук в Вересе

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

В ровенском "Вересе" произойдут изменения в клубном руководстве и на тренерском мостике.

Как сообщает Meta.ratings.com.ua, уже решен вопрос о назначении экс-игрока национальной сборной Украины Вячеслава Шевчука спортивным директором клуба. Занимавший эту должность Орест Баль станет заместителем генерального директора клуба.

Источник отмечает, что вместо ушедшего в отставку Богдана Самардака "дубль" "Вереса" возглавит Владимир Гоменюк.

Напомним, команда из Ровно в текущей таблице УПЛ занимает восьмое место с 19-ю очками. В 15-м туре "Верес" встретится в Луцке с "Металлистом 1925".

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В статье: Вячеслав Шевчук Владимир Гоменюк Верес (Ровно) Орест Баль
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Источник:
Meta-Ratings

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