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Майкон: Матч ЛЧ важен, но главная цель - стать чемпионами Украины

Премьер-лига
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Хавбек "Шахтера" рассказал о подготовке команды к игре с "Рухом"

Майкон: Матч ЛЧ важен, но главная цель - стать чемпионами Украины

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Майкон на открытой тренировке ответил на вопросы журналистов.

– Уже думаете об "Интере"?

– Сейчас мысли исключительно о "Рухе". Понятно, что игра в Лиге чемпионов важна, но надо понимать, что главная цель – стать чемпионами. В прошлом сезоне мы остались на втором месте, и это не обрадовало. Нужно бороться за чемпионство, и следующая игра для нас самая важная. Лига чемпионов тоже важна, но она будет потом.

– Как строился тренировочный процесс без сборников?

– Несмотря на отсутствие многих ребят, мы пытались работать над ошибками, оттачивать игровые моменты. Думаю, подготовились хорошо к последнему месяцу.

– Поздравили сборников с выходом в плей-офф?

– Выход сборной Украины в плей-офф радует. Это также очень важно для нас, потому что многие футболисты "Шахтера" там играют. Поздравили ребят. В дальнейшем будем переживать и болеть за их проход в следующие раунды, ведь они заслужили.

– Кого из игроков "Руха" можно выделить?

– В целом это сильная команда, и я не люблю кого-то выделять. Думаю, мы должны быть внимательны к одному игроку, а один игрок – это вся команда.

– Сейчас "Шахтер" вернулся на первое место в чемпионате. Что говорит тренер, как мотивирует удержать первую позицию?

– Нужно продолжать делать то, что и делали до сегодняшнего дня. Мы усердно боролись за это место и знаем, насколько ужасно быть на второй строчке, ведь долго там находились. Сейчас необходимо ценить лидерство и усердно трудиться, чтобы удержать эту позицию до конца сезона, - сказал Майкон.

Напомним, матч "Шахтер" - "Рух" состоится в эту субботу, 20 ноября. Начало - в 17:00.

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В статье: Майкон Шахтер (Донецк) Рух (Львов)
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Источник:
ФК Шахтер

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