Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роберто Де Дзерби поздравил сборную Украины с успешным выступление в отборе на ЧМ-2022
Главный тренер отметил и своих игроков
Фото: ФК Шахтер
Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби поздравил сборную Украины с выходом в раунд плей-офф квалификации на ЧМ-2022.
"Счастлив поздравить сборную Украины с успешным выступление в отборе на ЧМ-2022. Рад, что и мои подопечные помогли Петракову добыть шанс на квалификацию. Отмечу яркие выступления Степаненко и Матвиенко. Очень надеюсь, что далее, в стыковых матчах плей-офф, Украине не выпадет Италия", — сказал Де Дзерби.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Футбол 1/2/3
Популярное сейчас
- В 46 лет возвратиться в футбол. Виталий Рева снова в игре!
- Стало известно, какую должность получит Шевчук в Вересе
- Цитаишвили: На моей позиции в Динамо есть игрок, которому я подавал мячи в ЛЧ
- Динамо разрешило арендованным игрокам Черноморца сыграть в очном матче
- Куражился, как мог: сербский бомбардир затроллил Роналду банкой кока-колы
- Супруга Зубкова: Мой муж должен зарабатывать от 10 тысяч евро. Мне нужно три
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...