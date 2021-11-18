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Роберто Де Дзерби поздравил сборную Украины с успешным выступление в отборе на ЧМ-2022

Премьер-лига
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Главный тренер отметил и своих игроков

Роберто Де Дзерби поздравил сборную Украины с успешным выступление в отборе на ЧМ-2022

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби поздравил сборную Украины с выходом в раунд плей-офф квалификации на ЧМ-2022.

"Счастлив поздравить сборную Украины с успешным выступление в отборе на ЧМ-2022. Рад, что и мои подопечные помогли Петракову добыть шанс на квалификацию. Отмечу яркие выступления Степаненко и Матвиенко. Очень надеюсь, что далее, в стыковых матчах плей-офф, Украине не выпадет Италия", — сказал Де Дзерби.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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