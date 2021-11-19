Тренер Черноморца - о матче с Динамо: Наша игра в защите вызывает опасения

Главный тренер одесского "Черноморца" Юрий Мороз поделился мыслями о предстоящем матче с киевским "Динамо".

"Настроение у нас хорошее. Ребята работают с большим желанием. Несмотря на игру с грандом, изменений в нашей атакующей игре не произойдет. Мы будем идти вперед и прессинговать. Настраиваемся играть в атакующий комбинационный футбол.

Да, у нас есть проблемы в игре в обороне, но мы будем налаживать надежность в этом компоненте игры. Многое здесь зависит от ответственности футболистов и их понимания. Наша игра в защите вызывает опасения", — сказал Мороз.