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Тренер Черноморца - о матче с Динамо: Наша игра в защите вызывает опасения
Юрий Мороз дал комментарий перед игрой в УПЛ
Фото: ФК Шахтер
Главный тренер одесского "Черноморца" Юрий Мороз поделился мыслями о предстоящем матче с киевским "Динамо".
"Настроение у нас хорошее. Ребята работают с большим желанием. Несмотря на игру с грандом, изменений в нашей атакующей игре не произойдет. Мы будем идти вперед и прессинговать. Настраиваемся играть в атакующий комбинационный футбол.
Да, у нас есть проблемы в игре в обороне, но мы будем налаживать надежность в этом компоненте игры. Многое здесь зависит от ответственности футболистов и их понимания. Наша игра в защите вызывает опасения", — сказал Мороз.
Напомним, матч "Черноморец" - "Динамо" состоится сегодня, 19 ноября в Киеве. Начало встречи - в 19:30.
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