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Тренер Черноморца - о матче с Динамо: Наша игра в защите вызывает опасения

Премьер-лига
(1 голосов)

Юрий Мороз дал комментарий перед игрой в УПЛ

Тренер Черноморца - о матче с Динамо: Наша игра в защите вызывает опасения

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Главный тренер одесского "Черноморца" Юрий Мороз поделился мыслями о предстоящем матче с киевским "Динамо".

"Настроение у нас хорошее. Ребята работают с большим желанием. Несмотря на игру с грандом, изменений в нашей атакующей игре не произойдет. Мы будем идти вперед и прессинговать. Настраиваемся играть в атакующий комбинационный футбол.

Да, у нас есть проблемы в игре в обороне, но мы будем налаживать надежность в этом компоненте игры. Многое здесь зависит от ответственности футболистов и их понимания. Наша игра в защите вызывает опасения", — сказал Мороз.

Напомним, матч "Черноморец" - "Динамо" состоится сегодня, 19 ноября в Киеве. Начало встречи - в 19:30.

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В статье: Юрий Мороз Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (7)
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2.dc (Николаев)
19.11.2021 в 08:52
Мороз с Суркисом активно соломку подстилают…) Удивляюсь я этой УАФе, неужели ж так сложно раз и навсегда запретить это Шоу с переодеванием?
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0
0
koral (Рівне)
19.11.2021 в 08:34
То сказавби вже скільки м'ячів мають пропустити, щоб люди мали можливіть касу зірвати, а то на перемогу Динамо скільки там? 1,01 ?
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0
-1
ZSTV1223 (Черкаси)
19.11.2021 в 08:17
Ну все, тепер офіційно можна пропускати повну торбу
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+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
19.11.2021 в 08:19
даже дві
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
19.11.2021 в 08:17
завтра гра Шахтьор-Рух. В Рухі є Борячук - в оренді, належить Шахтьору. Але Шахтьор заборонив йому грати. Шахтьор чи боїться, чи шо?
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0
0
koral (Рівне)
19.11.2021 в 08:32
Якби гра мала відбутися у Львові, а Шахтар попросив Рух приїхати в Київ, то Борячук гравби, як частина домовленості пр перенос гри.
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
19.11.2021 в 08:39
ясно. Шахтьор не боїться. а просто "чи шо"...
+1
0


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